Eski Almanya Başbakanı Merkel'e, mülteci ödülü verildi
Eski Almanya Başbakanı Angela Merkel, Suriyeli mültecilere Almanya'nın kapılarını açması sebebiyle Nansen Mülteci Ödülü'ne layık görüldü
Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiserliği, bu yılki Nansen Mülteci Ödülü'nün, eski Almanya Başbakanı Angela Merkel'e verileceğini duyurdu.
BM Cenevre Ofisinin haftalık basın toplantısında konuşan Komiserlik Sözcüsü Matthew Saltmarsh, 2022 Nansen Mülteci Ödülleri'nin kazananlarını açıkladı.
Saltmarsh, 2022 Nansen Mülteci Ödülü'nün, 2015 ve 2016'daki mülteci krizinde Almanya'nın kapılarını 1,2 milyon Suriyeli mülteciye açan Merkel'e verileceğini bildirdi.
Bölgesel Nansen Ödülleri'nde ise Afrika ödülünün Moritanya'da 100'ün üzerinde orman yangınını söndüren mülteci Mbera Fire Brigade'e, Amerika kıtası ödülünün Kosta Rika'da 50 yılın üzerinde mültecilere hizmet veren Vincenta Gonzalez'e, Asya Pasifik ödülünün, Myanmar'da çok sayıda yerinden edilen sivile yardımda bulunan Meikswe Myanmar kuruluşuna, Ortadoğu ve Kuzey Afrika ödülünün ise Irak'ta IŞİD'ın baskılarından kaçan kadınlara tıbbi yardım sağlayan Dr. Nagham Hasan'a verileceği kaydedildi.
Ödül töreninin 10 Ekim'de, Cenevre'de düzenlenmesinin planlandığı ve Merkel'e verilecek ödülün değerinin 150 bin ABD doları olduğu belirtildi.
Merkel 24 Ağustos'ta da BM Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütünün (UNESCO) barış ödülüne layık görülmüştü.
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