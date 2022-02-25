Eski Almanya Başbakanı Merkel, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesini kınadı
Eski Almanya Başbakanı Angela Merkel, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesini kınadı.
Alman Haber Ajansı DPA'ya açıklama yapan Merkel, "Rusya'nın bu savaşı, Soğuk Savaş'ın sona ermesinden sonra Avrupa tarihinde derin bir dönüm noktasıdır" dedi.
Gelişmeleri büyük endişeyle takip ettiğini belirten Merkel, "Uluslararası hukukun bu açık ihlali için hiçbir gerekçe yok, bunu en güçlü şekilde kınıyorum" ifadesini kullandı.
Bu korkunç günlerde Ukrayna halkı ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin yanında olduğunu dile getiren Merkel, Alman hükümetinin savaşı en kısa sürede durdurmaya yönelik tüm çabalarına desteğinin tam olduğunu vurguladı.
Merkel, Rusya'nın bağımsız bir devletin toprak bütünlüğü ve egemenliğine yönelik saldırısının bu kez tüm Ukrayna'yı etkilediğine işaret etti.
İlgili Haberler
- Bir bilim insanı liderin ardından.. Merkel...
- Merkel, Covid-19 tedbirlerinin artırılmasına yönelik çağrıda bulundu
- Merkel’in masrafları Almanya'da kriz çıkardı: Aylık 15 bin Euro alacak
Günün Video Haberi
Video Haberler
- Savaşın simge ismi oldu
- Sivil yurttaş füzenin hedefi oldu
- İşte savaşın korkunç yüzü!
- Ukrayna'daki Türk öğrenciler sığınaklara indi
- Ukrayna'daki benzinliklerde kilometrelerce kuyruk oluştu
- Canlı yayında patlama sesleri: Muhabirin zor anları
- 'Kur krizi yaşanacak, ekmek 7 TL olacak'
- 'İzinli' çakarlı araçlarla düğün konvoyu
- Yunanistan'da 288 kişinin bulunduğu feribotta yangın
- DEVA Partisi'nden Erdoğan'ı kızdıracak video
En Çok Okunan Haberler
- 'Ukrayna üniforması giyiyorlar...'
- THY'den Ukrayna seferlerine ilişkin açıklama
- Seda Bakan: 'Allah kahretsin aç gözlü insanlığı'
- AP Türkiye Raportöründen kritik açıklamalar
- 'Ekmek 6 lira, 9 lira olursa hiç kimse şaşmasın'
- ABD istihbaratı yetkililerinden endişe verici açıklama
- Gürcistan'dan kritik Rusya açıklaması
- Tarkan'dan savaş tepkisi: Affedin bizi, affedin çocuklar
- Emanet altınlarla sır oldular
- Rusya'dan 'işgal' açıklaması