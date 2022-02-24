Almanya’da Rusya karşıtı protesto
Almanya’nın Köln kentinde Rusya’nın Ukrayna‘ya yaptığı saldırılar protesto edildi. Protestocular, “Putin’i durdurun, savaşı durdurun”, “Savaş suçtur”, “Ukrayna ile dayanışma içerisindeyiz” yazılı pankartlar taşırken, protestoya Ukraynalıların yanı sıra Almanlar da katıldı.
Almanya’nın Köln kentinin merkezinde bulunan Neumark Meydanı'nda toplanan yüzlerce kişi ellerinde Ukrayna bayrakları ve pankartlarla Rusya'nın Ukrayna’ya saldırmasını protesto etti.
Köln ve çevresinde yaşayan Ukraynalılar da kendi dillerinde sloganlar atıp, savaş karşıtı şarkılar söyledi.
"PUTİN'İ DURDURUN"
“Putin’i durdurun, savaşı durdurun”, “Savaş suçtur”, “Ukrayna ile dayanışma içerisindeyiz” yazılı dövizler taşıyan protestocular bir an önce savaşın durdurulması çağrısında bulundu.
Protestoya, Ukraynalıların yanı sıra çok sayıda Alman da katıldı.
İlgili Haberler
- İspanya Başbakanı Sanchez: 'AB, Ukrayna'ya yardım edecek'
- Ukrayna'da ilk resmi toprak kaybı... Rus birlikleri Herson bölgesinde
- Görüntüler Ukrayna'dan: İşte savaşın korkunç yüzü!
Günün Video Haberi
Video Haberler
- Sivil yurttaş füzenin hedefi oldu
- İşte savaşın korkunç yüzü!
- Ukrayna'daki Türk öğrenciler sığınaklara indi
- Ukrayna'daki benzinliklerde kilometrelerce kuyruk oluştu
- Canlı yayında patlama sesleri: Muhabirin zor anları
- 'Kur krizi yaşanacak, ekmek 7 TL olacak'
- 'İzinli' çakarlı araçlarla düğün konvoyu
- Yunanistan'da 288 kişinin bulunduğu feribotta yangın
- DEVA Partisi'nden Erdoğan'ı kızdıracak video
- Telefona baktı; ızgaradan aşağıya düştü
En Çok Okunan Haberler
- Sanchez: 'AB, Ukrayna'ya yardım edecek'
- Manchester City'li yıldızdan Putin'e sert sözler
- Almanya’da Rusya karşıtı protesto
- Ekrem İmamoğlu'ndan 'Ukrayna' paylaşımı
- Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısına dünyadan tepkiler
- ABD'den F-35 hamlesi
- Giresunsporlu Suleymanov kaza yaptı
- Ukrayna Yahudilerinden İsrail'e göç akını
- Meral Akşener'den 'Rusya' mesajı: 'Ruhsal bunalım'
- Rusya'dan Golan Tepeleri açıklaması