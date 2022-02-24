Almanya’da Rusya karşıtı protesto

Almanya’nın Köln kentinde Rusya’nın Ukrayna‘ya yaptığı saldırılar protesto edildi. Protestocular, “Putin’i durdurun, savaşı durdurun”, “Savaş suçtur”, “Ukrayna ile dayanışma içerisindeyiz” yazılı pankartlar taşırken, protestoya Ukraynalıların yanı sıra Almanlar da katıldı.

İHA
24 Şubat 2022 Perşembe, 19:08
Almanya’da Rusya karşıtı protesto
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Almanya’nın Köln kentinin merkezinde bulunan Neumark Meydanı'nda toplanan yüzlerce kişi ellerinde Ukrayna bayrakları ve pankartlarla Rusya'nın Ukrayna’ya saldırmasını protesto etti.

Köln ve çevresinde yaşayan Ukraynalılar da kendi dillerinde sloganlar atıp, savaş karşıtı şarkılar söyledi.

"PUTİN'İ DURDURUN"

Putin’i durdurun, savaşı durdurun”, “Savaş suçtur”, “Ukrayna ile dayanışma içerisindeyiz” yazılı dövizler taşıyan protestocular bir an önce savaşın durdurulması çağrısında bulundu.

Protestoya, Ukraynalıların yanı sıra çok sayıda Alman da katıldı. 


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