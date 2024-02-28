Fiyatları duyanlar inanamadı: 3 bin araçlık ilk gemi Almanya'ya yanaştı! BYD fırtına gibi esiyor...

Yayınlanma: 28.02.2024 - 18:32

Güncelleme: 28.02.2024 - 18:32

Küresel elektrikli araç lideri BYD Avrupa'da fırtınalar estiriyor. BYD'nin ilk kargo gemisi salı günü Almanya'ya ulaştı ve yaklaşık 3.000 araç yola çıkmaya hazırlanıyor.

BYD'nin ilk araç taşıma gemisi Explorer No.1 bu yılın başlarında Çin'e ulaştı. "Ro-Ro" (roll on, roll off) olarak adlandırılan nakliye gemisi 7 bin araç taşıyabiliyor.

Gemi Zodiac Maritime'a ait ve BYD tarafından kiralanıyor. Gemi, ihraç edilecek sekiz gemiden ilki. Bir Çin tersanesi tarafından inşa edilen ve araç ihracatı için tasarlanan ilk gemi olan BYD'nin Explorer No.1 gemisi önemli bir dönüm noktasına işaret ediyor. Elektrikli otomobiller Çin'in Japonya'yı geçerek dünyanın önde gelen otomobil ihracatçısı olmasına yardımcı oldu.

Geely Geometry C

DİĞER ÇİNLİ MARKALAR

Gemiyi inşa eden China International Marine Containers Group (CIMC), ana yakıt olarak yeşil ve temiz sıvılaştırılmış doğal gaz kullanarak "emisyonları önemli ölçüde azaltabileceğini" söyledi.

Bu ayın başlarında yola çıkan BYD'nin ilk kargo gemisi salı günü Almanya'nın Bremerhaven kentine ulaştı. Otomobil üreticisi denizaşırı varlığını genişletirken yaklaşık 3 bin BYD aracı boşaltılacak.

BYD Kurumsal Genel Müdürü Wang Junbao'ya göre şirket Ro-Ro gemilerini sadece BYD araçları için değil aynı zamanda Çinli otomobil üreticileriyle ortaklıklar kurmak için de kullanmayı planlıyor.

Yangwang U8

DENİZAŞIRI GENİŞLEME HIZLANIYOR

BYD'nin yurtdışı açılımı daha yeni başlıyor. Otomobil üreticisi Çin'de 3 milyondan fazla otomobil üretti ve yaklaşık 240 binini yurtdışına sattı. Yeni araç taşıma filosunun ihracatı hızlandırması bekleniyor.

Çinli otomobil üreticisi, geçen yıl piyasaya sürüldükten sonra geçen ay Japonya'nın elektrikli araç ithalatının yüzde 20'sine sahip oldu. Ayrıca Tayland, Meksika, Brezilya ve diğer ülkelerde de lider konumunda. Avustralya, Hindistan ve diğer önemli pazarlardaki yeni lansmanların bu yıl ihracatı artırması bekleniyor.

BYD ayrıca salı günkü Cenevre Otomobil Fuarı'nda Mercedes G-Serisi'ne rakip Yangwang U8 arazi SUV'unu da sergiledi.

Yangwang 2023'ün ocak ayında BYD'nin ultra lüks markası olarak lanse edildi. U8 arazi aracı, 2023 Aralık'ta markanın piyasaya sürülen ilk aracı oldu. BYD'nin elektrikli SUV'u, tank dönüşleri ve derin su acil durumlarında yardımcı olmak için "şamandıra modu" gibi premium özellikler içeriyor.

Yangwang U9

BYD'nin Yangwang'ı geçen ay ilk elektrikli sedanı U7'yi de tanıttı. Ayrıca 0'dan 100 kilomerelik hıza 2,36 saniyede ulaşan ve 233 bin dolar fiyat etiketine sahip U9 elektrikli süper otomobilini de resmen piyasaya sürdü.

BYD son zamanlarda lüks ve orta boy SUV'lar gibi yeni segmentlere açılmış olsa da kısa süre önce en ucuz elektrikli araçlarını piyasaya sürerek fosil yakıtla çalışan araçlara karşı fiyat savaşı ilan etti.

BYD Dolphin Honor Edition

UYGUN FİYATLI BYD MODELLERİ

BYD yeni Dolphin EV Honor Edition'ı 433 bin 402 TL (99,800 yuan) ve Qin Plus EV Honor Edition'ı 467 bin 700 TL (15 bin dolar) fiyatla piyasaya sürdü. Otomobil üreticisi, modellerin "elektriğin petrolden daha düşük olduğu yeni bir çağ" açtığını söyledi.