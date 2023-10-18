Almanya'da sinagoga saldırı: 'Antisemizmin Almanya'da yeri yok'

Almanya'nın başkenti Berlin'in Mitte mahallesindeki sinagoga molotof kokteylli saldırı düzenlendi. Saldırının ardından Almanya Başbakanı Scholz, "Antisemitizmin Almanya'da yeri yok" dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 18.10.2023 - 13:55
Almanya'da sinagoga saldırı: 'Antisemizmin Almanya'da yeri yok'
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Almanya'nın başkenti Berlin'in Mitte mahallesinde bir sinagoga molotof kokteylli saldırı düzenlendi. 

Saldırı, Gazze'deki hastane katliamı nedeniyle düzenlenen protestolarda Berlin polisiyle eylemcilerin gece boyu devam eden çatışmaların ardından yaşandı.

Saldırının yaşandığı sinagoga bağlı Kahal Adass Jisroel cemaati, Twitter (X) hesabından yayınladıkları açıklamada, "Sinagogun iki yangın çıkarıcı cihazla saldırıya uğradığını" söyledi.

Polis, Mitte mahallesindeki sinagogun çevresinde güvenlik önlemi alırken saldırıyla ilgili soruşturma başlatıldı.

"ANTİSEMİTİZMİN ALMANYA'DA YERİ YOK"

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Berlin'de bir sinagogun önünde meydana gelen ve polisin binaya iki molotof kokteyli atıldığını söylediği saldırının ardından "Antisemitizmin Almanya'da yeri yoktur" dedi.

Reuters'ta yer alan habere göre, Scholz, saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada "Açıkça söylemek isterim ki öfkeliyim. Bazılarının bağırıp çağırması ve yaptıkları beni şahsen öfkelendiriyor" ifadesinde bulundu.


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