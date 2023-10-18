İslami Cihad örgütünden İsrail'e yalanlama

Yayınlanma: 18.10.2023 - 13:32

Güncelleme: 18.10.2023 - 13:36

İslami Cihad örgütü, Gazze'deki Al Ahli Baptist Hastanesini bombaladıkları yönündeki İsrail iddialarını yalanlayarak, bunun "asılsız olduğunu" belirtti.

Örgütten yapılan yazılı açıklamada, "İslami Cihad, Gazze'deki diğer direniş güçleri gibi ibadet yerlerini veya kamu tesislerini, özellikle de hastaneleri askeri merkezler, silah depoları veya roket fırlatmak için kullanmamaktadır."ifadelerine yer verildi.

İsrailli yetkililerin, Hareketin Gazze'deki Al Ahli Baptist Hastanesi'ni hedef aldığı yönündeki iddialarını "asılsız ve gerçek dışı" olduğu kaydedilen açıklamada, "Birkaç İsrailli yetkilinin günlerdir bu tehditleri medya aracılığıyla tekrarladığına" da işaret edildi.

İsrail'in dün akşam Gazze'deki Al Ahli Baptist Hastanesine düzenlediği saldırıda en az 500 Filistinli hayatını kaybetmişti.

İsrail ordusu, Gazze'deki Al Ahli Baptist Hastanesinde "gerçekleşen patlamaya teröristlerin (İslami Cihad) attığı roketlerin sebep olduğunu" iddia etmişti.