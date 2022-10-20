Almanya'da Ukraynalı mülteci barınağına kundaklama

20 Ekim 2022 Perşembe, 14:59

Almanya'nın kuzeydoğusunda yer alan Mecklenburg-Vorpommern eyaletinde, Ukraynalı mülteci barınağına kundaklamanın gerçekleştiği bildirildi.

Mecklenburg-Vorpommern yerel polisi, kundaklamanın gece yarısı gerçekleştiğini, saldırıya dair görgü tanığı olmadığını ve barınak sakinlerinin başka bir barınağa taşındığını söyledi.

Polis, barınaktan 14 ukraynalı mültecinin ve üç çalışanın kurtarıldığını söyledi.

Alman haber ajansı dpa haberine göre, “Herkes için net olan bir şey var. Savaştan kaçan insanların bizim korumamıza ve desteğimize ihtiyacı var. Eyalet valisi Manuela Schwesig, kışkırtmaya ve şiddete müsamaha göstermiyoruz” dedi.