Ukrayna ordusu Rus mühimmatlarına el koydu
Ukrayna ordusu, Rusların geri çekildiği bölgeleri yeniden ele geçirdi. Ukraynalılar ele geçirdiği topraklarda kalan Rusya'ya ait yüzlerce askeri araca el koydu.
Ukrayna, Rusya-Ukrayna savaşının başında ülkenin kuzeydoğusunda ve güneyinde kaybettiği toprak parçalarını geri aldı. Ukrayna ordusu geri aldığı bölgelerde, Rusların bıraktığı askeri teçhizatları ele geçirdi.
AFP'nin haberine göre, Rusya'nın ve Ukrayna'nın Sovyet dönemi ekipmanları kullanıyor olması, Ukrayna ordusunun Rusların geride bıraktığı teçhizatları kullanmasında önemli bir etken oldu.
İsminin açıklanmasını istemeyen bir İngiliz istihbarat analisti, Ukrayna ordusunun yüzlerce askeri aracı ele geçirdiğini öne sürdü.
Analist, Ukrayna ordusunun ele geçirdiği Harkov bölgesinde 200 araç, 45 tank, 70 piyade savaş aracı ve 30 topçu mühimmatı ele geçirdiğini söyledi.
Analist, "(Harkov) Bölgedeki askerler, zırhlı araçlardan daha hızlı kaçabileceklerine karar vermiş görünüyorlar ki Ukraynalılar çok sayıda kara ekipmanını ele geçirdi" dedi.
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