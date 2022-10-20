Ukraynalı enerji şirketi Ukraynalıları uyardı: 'Her şeyi şarj edin'
Ukrayna'nın ulusal enerji şirketi, Rusya'nın elektrik şebekesini vurduğu için bütün elektronik cihazların acilen şarj edilmesi gerektiğini söyledi.
Rusya, Kırım Köprüsü'ndeki patlama ve Ukrayna'nın Donbass bölgelerine yönelik düzenlediği saldırılara yanıt olarak Ukrayna'ya tekrar füze saldırısı düzenledi.
Rusya, düzenlediği saldırılarda Ukrayna'nın enerji altyapı tesislerini vurdu.
BBC'nin haberine göre, Ukrayna'da elektrik şebekesi operatörü Ukrenergo, dört saate kadar elektrik kesintisinin yaşanacağını ve bu sebeple Ukraynalıların bütün elektronik cihazlarını şarj etmeleri gerektiğini söyledi.
Ukrenergo sosyal medyada, "Sistemin dengeli bir şekilde çalışmasını sağlamak için yapmamız gereken kontrollü ve hesaplanmış tüketim kısıtlamalarını uygulayacağız" açıklaması yaptı.
Ukrenergo, Ukraynalıları akşamları elektrik tüketimini azaltmaya çağırırken "Soğuk havaların başlamasıyla daha sık yardımınızı isteyeceğimizi göz ardı etmiyoruz" dedi.
Ukrenergo ayrıca, elektrik kesintilerine hazırlık olarak su stoklanması, aileler ve arkadaşları için çorap, battaniye, sarılma tedarik etmeleri tavsiyesinde bulundu.
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Ukrayna elektrik santrallerinin %30'unun Rus hava saldırılarıyla yok edildiğini söyledi.
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