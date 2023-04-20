Almanya'da ülke genelinde yasa dışı bahis şirketine operasyon düzenlendi

Yayınlanma: 20.04.2023 - 16:25

Güncelleme: 20.04.2023 - 16:25

Almanya'da Kuzey Ren Vestfalya (KRV) Eyaleti Kriminal Polis ofisince yapılan açıklamada, Köln merkezli operasyonlarda 100'den fazla mekanın arandığı, 6 kişinin tutuklandığı belirtildi.

Müfettişlerin Bremen, Berlin, Saksonya, Bavyera, Malta ve Hırvatistan'da da arama ve inceleme yaptığı aktarıldı.

Gerçekleşen baskınların, 2,5 yıldır araştırılan yasa dışı kumar oynatma, suç örgütü kurma ve benzer suçlardan sorumlu tutulan kişilere yönelik olduğu ifade edildi.

Aramalarda, bahis bürolarının yanı sıra diğer iş yerleri ve özel konutların da arandığı bilgisi paylaşıldı.

900'den fazla polisin görev aldığı aramalarda delil toplanmasının yanı sıra değeri milyonlarca dolar olan nakit para ve değerli eşyalara da el konulduğu açıklandı.

Köln kenti yakınlarındaki Brühl'de, Malta merkezli bahis şirketi için çalışan yaşları 34 ile 60 arası değişen 6 erkeğin zanlı olarak tutuklandığı ve soruşturmanın devam ettiği kaydedildi.