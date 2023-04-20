Almanya'daki grev nedeniyle THY'nin bazı seferleri iptal edildi

Türk Hava Yolları (THY) Almanya'daki güvenlik kontrol görevlilerinin yaptığı grev nedeniyle bugün ve yarın planlanan bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.

AA
Yayınlanma: 20.04.2023 - 13:32
Almanya'daki grev nedeniyle THY'nin bazı seferleri iptal edildi
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THY Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamada, bugün gerçekleştirilmesi planlanan ancak güvenlik kontrol görevlilerinin grevi nedeniyle iptal edilen seferler açıklandı.

Bugün iptal edilen seferler şöyle sıralandı:

"TK-1671? İstanbul-Köln, TK-1668? Hamburg-İstanbul, TK-7882? S?abiha Gökçen-Hamburg, TK-7740 ?Sabiha Gökçen-Düsseldorf, TK-1662? Hamburg-İstanbul, TK-1672 ?Köln-İstanbul, TK-1525? İstanbul-Düsseldorf, TK-7770? Sabiha Gökçen-Köln, TK-7883? Hamburg-Sabiha Gökçen, TK-7730? Sabiha Gökçen-Düsseldorf, TK-7741 ?Düsseldorf-Sabiha Gökçen, TK-1526 ?Düsseldorf-İstanbul, TK-7771? Köln-Sabiha Gökçen, TK-1675? İstanbul-Köln, TK-7731 ?Düsseldorf-Sabiha Gökçen, TK-1664? Hamburg-İstanbul, TK-7760? Ankara-Köln, TK-1676? Köln-İstanbul, TK-7872? Sabiha Gökçen-Köln, TK-7761 ?Köln-Ankara, TK-7873 ?Köln-Sabiha Gökçen seferleri."

YARIN İPTAL EDİLEN SEFERLER

THY'nin yarın için planladığı ancak yine grev nedeniyle iptal edilen seferler ise şunlar:

"TK-1661 ?İstanbul-Hamburg, TK-1668? Hamburg-İstanbul, TK-7740 ?Sabiha Gökçen-Düsseldorf, TK-1662? Hamburg-İstanbul, TK-1525? İstanbul-Düsseldorf, TK-7770? Sabiha Gökçen-Köln, TK-7730 ?Sabiha Gökçen-Düsseldorf, TK-7883? Hamburg-Sabiha Gökçen, TK-7741 ?Düsseldorf-Sabiha Gökçen, TK-1663? İstanbul-Hamburg, TK-1526? Düsseldorf-İstanbul, TK-1666? Hamburg-İstanbul, TK-7771? Köln-Sabiha Gökçen, TK-1675? İstanbul-Köln, TK-7731? Düsseldorf-Sabiha Gökçen ile TK-1664? sayılı Hamburg-İstanbul."


THY Almanya Sefer grev

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