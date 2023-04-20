Almanya'daki grev nedeniyle THY'nin bazı seferleri iptal edildi
Türk Hava Yolları (THY) Almanya'daki güvenlik kontrol görevlilerinin yaptığı grev nedeniyle bugün ve yarın planlanan bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.
THY Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamada, bugün gerçekleştirilmesi planlanan ancak güvenlik kontrol görevlilerinin grevi nedeniyle iptal edilen seferler açıklandı.
Bugün iptal edilen seferler şöyle sıralandı:
"TK-1671? İstanbul-Köln, TK-1668? Hamburg-İstanbul, TK-7882? S?abiha Gökçen-Hamburg, TK-7740 ?Sabiha Gökçen-Düsseldorf, TK-1662? Hamburg-İstanbul, TK-1672 ?Köln-İstanbul, TK-1525? İstanbul-Düsseldorf, TK-7770? Sabiha Gökçen-Köln, TK-7883? Hamburg-Sabiha Gökçen, TK-7730? Sabiha Gökçen-Düsseldorf, TK-7741 ?Düsseldorf-Sabiha Gökçen, TK-1526 ?Düsseldorf-İstanbul, TK-7771? Köln-Sabiha Gökçen, TK-1675? İstanbul-Köln, TK-7731 ?Düsseldorf-Sabiha Gökçen, TK-1664? Hamburg-İstanbul, TK-7760? Ankara-Köln, TK-1676? Köln-İstanbul, TK-7872? Sabiha Gökçen-Köln, TK-7761 ?Köln-Ankara, TK-7873 ?Köln-Sabiha Gökçen seferleri."
YARIN İPTAL EDİLEN SEFERLER
THY'nin yarın için planladığı ancak yine grev nedeniyle iptal edilen seferler ise şunlar:
"TK-1661 ?İstanbul-Hamburg, TK-1668? Hamburg-İstanbul, TK-7740 ?Sabiha Gökçen-Düsseldorf, TK-1662? Hamburg-İstanbul, TK-1525? İstanbul-Düsseldorf, TK-7770? Sabiha Gökçen-Köln, TK-7730 ?Sabiha Gökçen-Düsseldorf, TK-7883? Hamburg-Sabiha Gökçen, TK-7741 ?Düsseldorf-Sabiha Gökçen, TK-1663? İstanbul-Hamburg, TK-1526? Düsseldorf-İstanbul, TK-1666? Hamburg-İstanbul, TK-7771? Köln-Sabiha Gökçen, TK-1675? İstanbul-Köln, TK-7731? Düsseldorf-Sabiha Gökçen ile TK-1664? sayılı Hamburg-İstanbul."
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