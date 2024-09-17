Uzmanlar, Almanya’nın sıkılaştırdığı sınır kontrollerini değerlendirdi: Türklere vizeler daha da zorlaşabilir

Yayınlanma: 17.09.2024 - 04:00

Güncelleme: 17.09.2024 - 10:13

Kaçak göçmenlere ve olası terör saldırılarına karşı güvenliği arttırmak isteyen Almanya, komşu ülkelerden gelen yolculara yönelik daha sıkı kontroller almaya başladı. Dün geceden itibaren yürürlüğe konulan uygulamayla birlikte binlerce kişi geri çevrildi. Kararla birlikte özellikle Belçika, Danimarka, Hollanda ve Lüksemburg’dan gelen yolcular Schengen kuralları es geçilerek sıkı denetimlere tabi tutuluyor. Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser kontrollerin yasa dışı göçü azaltmak ve terör tehditlerini engellemek için gerekli, ancak geçici olduğunu açıkladı. Polonya Başbakanı Donald Tusk, uygulamayı ‘kabul edilemez’ olarak nitelerken, Avusturya İçişleri Bakanı Gerhard Karner, Almanya tarafından geri çevrilen göçmenleri kabul etmeyeceğini açıkladı.

AŞIRI GÖÇ BASKISI

Almanya’nın katı sınır kontrolünün detaylarını Cumhuriyet’e değerlendiren Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) AB Çalışmaları Merkezi Direktörü Nilgün Arısan, Almanya’da son zamanlarda yaşanan köktendinci terör saldırıları ve sağ partilerin yükselişinin hükümeti bu kararı almaya ittiğini açıkladı. Daha öncesinde Schengen sistemindeki ülkelerin kara sınırlarında hiçbir kontrol uygulanmadığını belirten Arısan, şu an yürürlükte olan uygulamanın süresiz olmadığını ve 6 ay için geçerli olduğunu anımsattı. Arısan, kararın gerekçelerine ilişkin, “Aşırı bir göç baskısı var. Bundan bir ay önce IŞİD ile bağlantısı olduğu tahmin edilen Suriye vatandaşı bir kişi bıçakla 3 kişiyi öldürdü. Almanya’da büyük bir hoşnutsuzluk var. Doğu Almanya’da en son yapılan eyalet seçimlerinde göçmen karşıtı aşırı sağ ve aşırı sol güçlendi. Gelecek sene Almanya’da genel seçimler var. Almanya bu gerekçelere karşı sert bir önlem almak zorunda hissetti” dedi.

SEBEPLERDEN BİRİSİ GAZZE

Türk yurttaşlara ekstra kontrol uygulanabileceğini belirten Arısan, Türkiye’nin son dönemde Ortadoğu ülkelerine sağladığı vize kolaylıklarını anımsattı. Bunun Türklere karşı gelişen tutumda etkili olduğunu söyledi. Arısan, “Schengen’de normalde kara sınırı kontrolleri yok o yüzden 6 aylığına Almanya, Schengen’i askıya aldı denilebilir. Bunu arttıran nedenlerden birisi de Gazze savaşı. Gazze Savaşı’nda Batının ve özellikle de Almanya’nın takındığı tutum nedeniyle onlara bir husumet beslenmesi.. Diğer faktörler aşırı sağ ve terör tehditi” diye konuştu.

‘SIKI ÖNLEMLER ALMA MECBURİYETİ’

İktisadi Kalkınma Vakfı Genel Sekreteri, Yıldız Teknik Üniversitesi’nden Doç. Dr. Çiğdem Nas ise Schengen’in koşulları karşılandığı ve süreli olduğu sürece buna izin verdiğini belirterek, Almanya’nın aslında haziran ayından bu yana kara sınırı kontrollerini katılaştırdığını belirtti. Nas, “Halkta ‘hükümet bu konuda bir şey yapmıyor’ gibi bir algı var. Bu yeni bir şey değil. Almanya genelde göçmenlerin ulaşmak istediği hedef ülkelerden birisi. Serbest dolaşım aslında AB’nin en büyük başarılarından birisi ancak iyi yönetilmesi gerek. Özellikle göçmen sayısının çok artması, bunun illegal operasyonlarla yapılması, bu baskıyı AB üzerinde giderek arttıyor. Bu konuda öncesinde daha liberal olanlar bile bu konuda sıkı önlemler alma mecburiyeti hissediyorlar” dedi.

‘İLTİCADA TÜRKLERİN ADI GEÇİYOR’

Almanya’nın artık yasa dışı iltica taleplerini mümkün olduğunca ülkeye gelmeden önlemek istediğini ve bunu kendi sınır politikasıyla çizmeye çalıştığını aktaran Nas, “Almanya’ya en çok iltica etmek isteyen halklardan birisi de Türkler. İltica talebinde bulunanlarda, yasa dışı geçişlerde en çok Türklerin adı geçiyor. Vize almak daha da zorlaşabilir. Vizeniz olsa bile geri çevrilme riski artabilir, böyle bir gidişat olduğunu görüyoruz. Türklerin vize süreçleri yavaş ilerliyor artarak da devam edecek gibi duruyor. Gelecek sene seçimler var. İktidar da bu konuda ciddi olduğunu göstermeye çalışıyor” ifadelerini kullandı.