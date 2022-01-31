Almanya'da yıllık enflasyon oranı açıklandı

31 Ocak 2022 Pazartesi, 19:47

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), fiyat artışlarına ilişkin ocak ayı öncü verilerini açıkladı. Aralık 2021'de yüzde 5,3 olan yıllık enflasyon, KDV indirimlerinin baz etkisinin sona ermesinin etkisiyle ocakta yüzde 4,9’a gerilerken beklentileri karşılamadı.

DAHA DÜŞÜK OLMASI BEKLENİYORDU

Enflasyona ilişkin beklenti ocakta yüzde 4,3’e inmesi yönündeydi. Ülkede enflasyon, aylık bazda ise yüzde 0,4 yükseldi.

ENERJİ FİYATLARININ ENFLASYONDA ROLÜ VAR

Enerji fiyatlarının yıllık bazda yüzde 20,5 artması dikkati çekerken yıllık artış gıda fiyatlarında yüzde 5 ve hizmetlerde yüzde 3 oldu. Almanya'da AB uyumlu öncü TÜFE, ocakta bir önceki aya göre yüzde 0,9, yıllık yüzde 5,1 yükseldi.

Uzmanlar, ülkede yıllık enflasyonun düşmesinde, KDV indirimlerinin baz etkisinin ve 2020'nin ikinci yarısında düşük fiyat karşılaştırmalarının sona ermesinin etkili olduğunu belirtti.

KDV İNDİRİMİ YAPILMIŞTI

Almanya'da hükümet, koronavirüs salgınına karşı alınan önlemler dolayısıyla ekonominin yavaşlamasını engellemek amacıyla 2020’de KDV indirimine gitmişti. Buna göre; 1 Temmuz-31 Aralık'ta 6 aylık dönemde yüzde 19 olan KDV oranı yüzde 16'ya, bazı temel tüketim maddelerindeki yüzde 7'lik KDV oranı da yüzde 5'e indirilmişti.

AVRUPA'DA ENFLASYONUN ZAYIFLANMASI BEKLENİYOR

Avrupa Merkez Bankası (ECB), Euro Bölgesi'ndeki enflasyonun bu yıl önemli ölçüde zayıflamasını bekliyor. Bu nedenle, ECB bu yıl gevşek para politikasına bağlı kalmayı planlıyor.