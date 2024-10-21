Almanya'dan Baltık Denizi adımı: Çok uluslu yeni karargah kurdu

Almanya, Rusya-Ukrayna Savaşı'nda, Baltık bölgesinde ortaya çıkan gerginlik nedeniyle Rostock kentinde çok uluslu yeni bir karargah kurdu.

Almanya'dan Baltık Denizi adımı: Çok uluslu yeni karargah kurdu
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AA
Yayınlanma: 21.10.2024 - 17:50

Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, Baltık ülkeleri ile NATO üyesi ülkelerin dahil olduğu Alman karargahının açılışını yaparak, Baltık Denizi bölgesinin Avrupa'nın güvenliği için önemini vurguladı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin için savaşın sadece Ukrayna'ya yönelik olmadığını ifade eden Pistorius, "Onun gerçek düşmanı bizim özgür, bağımsız ve demokratik yaşam tarzımızdır" dedi.

Pistorius, bu karargahın, yeni bir NATO karargahı olmadığını ve Alman amiral tarafından komuta edileceğini açıkladı.

Almanya, NATO ittifakı içinde Baltık Denizi'ndeki en büyük donanmaya sahip ülke.

Rostock kentinde kurulan yeni karargah, deniz operasyonlarını ve tatbikatlarını planlamanın yanı sıra barış zamanında NATO tarafından görevlendirilen deniz kuvvetlerini konuşlandırmakla da görevli olacak.

Karargahta Almanya'nın yanı sıra Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, İngiltere, İtalya, Letonya, Litvanya, Hollanda, Polonya ve İsveç askerleri de görev yapacak.


Etiketler: #Almanya #Baltık Denizi

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