Almanya'dan depremzedelere vize kolaylığı

Yayınlanma: 12 Şubat 2023 - 10:11

Güncelleme: 12 Şubat 2023 - 10:11

Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve 10 ili etkileyen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Türkiye'ye yardımlar sürüyor. Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Almanya'da yaşayan kişilerin depremden etkilenen akrabalarını geçici olarak yanlarına alabilmeleri için harekete geçti. Almanya İçişleri Bakanlığı ile ortak bir plan yürüttüklerini belirten Baerbock, "Alman hükümeti olarak Almanya'daki ailelerin depremden etkilenen, evsiz kalan ve tedaviye ihtiyaç duyan akrabalarını geçici olarak yanlarına alabilmelerini sağlamaya yardımcı olmak istiyoruz. Bunun için bir görev gücü oluşturuldu. Amacımız bu zaman zarfındaki vize sürecini mümkün olduğunca bürokratik hale getirmek" ifadelerini kullandı.



"VIZELER 3 AY BOYUNCA GEÇERLİ OLACAK"



Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser de, Almanya’daki Türk ve Suriyeli ailelere deprem bölgesindeki yakınlarını 3 aylık süreyle yanlarına almalarını sağlamak istediklerini söyleyerek, "Almanya'daki Türk veya Suriyeli ailelerin afet bölgesindeki yakınlarını bürokratik olmayan bir şekilde yanlarında getirip barınmalarını ve tedavi olmalarını sağlamak istiyoruz. Vizeler, hızlı bir şekilde verilerek, 3 ay boyunca geçerli olacak. Bunu Dışişleri Bakanlığıyla mümkün kılacağız" demişti.

