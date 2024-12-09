Almanya'dan dünyaya 'HTŞ' çağrısı: 'Hoşunuza gitsin ya da gitmesin...'
Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Sebastian Fischer, terör örgütü Heyet Tahrir Şam'ın (HTŞ) eylemleriyle değerlendirilmesi gerektiğini söyledi. Fischer, "Hoşumuza gitsin ya da gitmesin, Suriye'nin yeniden yapılanma sürecinde rol oynayacaklar" dedi.
Fischer, Berlin'de düzenlenen basın toplantısında, "HTŞ son birkaç gün içinde bazı gerçekler yarattı. Hoşumuza gitsin ya da gitmesin, Suriye'nin yeniden yapılanma sürecinde rol oynayacaklar" dedi.
Son aylarda ve yıllarda HTŞ'nin cihatçı kökenlerinden uzaklaşmaya ve sivil yapılar inşa etmeye çalıştığını iddia eden Fischer, "Bu çabaların artık ciddiye alınıp alınmayacağı, özellikle şu anda kontrol ettikleri bölgelerdeki siviller ve azınlıklarla ilişkilerinde görülecektir" ifadelerini kullandı.
'EYLEMLERİYLE' DEĞERLENDİRECEK
Fischer, HTŞ'nin "eylemleriyle değerlendirilmesi gerektiğini" kaydetti.
Fischer, HTŞ'nin kökeninin El Kaide'nin Suriye'deki eski uzantısı olan El Nusra Cephesi'ne dayandığını belirtti.
Etiketler: #HTŞ #Nusra Cephesi #Cephe
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