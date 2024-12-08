Suriye devlet televizyonunda 'kararlılık' mesajı... HTŞ lideri Şam'a geldi, 'secde' etti...

Yayınlanma: 08.12.2024 - 17:11

Güncelleme: 08.12.2024 - 17:16

Terör örgütü Heyet Tahrir eş-Şam’ın (HTŞ) lideri, Ebu Muhammed el-Colani takma ismiyle bilinen Ahmed Hüseyin el-Şara, Suriye devlet televizyonunda açıklamalarda bulundu.

Colani, çatışmalarda “geri dönüşe yer olmadığını ve HTŞ'nin yoluna devam etmeye kararlı olduğunu” söyledi.

Colani, “Zalim Beşar Esad devrildi. Şam hapishanesindeki tüm mahkumlar serbest bırakıldı. Tüm savaşçıların ve vatandaşların Suriye devletini koruyacağını umuyoruz. Geri çekilmeye yer yok ve bu yolda devam etmeye kararlıyız ve gelecek bize ait” dedi.

Colani, kamu kurumlarının geçiş sürecine kadar Başbakan Muhammed Gazi El Celali gözetiminde kalacağını, bunun da güçlerin Esad'ın iktidarının sona erdiğini ilan etmesinin ardından iktidarın düzenli bir şekilde devredilmesini sağlama çabalarını yansıttığını söyledi.

BAŞKENT ŞAM'A GELDİ

Colani, HTŞ öncülüğündeki cihatçı silahlı grupların başkent Şam'ı Suriye ordusundan ele geçirmesinin ardından bölgeye geldi.

Yayınlanan görüntülerde, Şam'ın ele geçirilmesinden dolayı Colani'nin yere secde ettiği görüldü.