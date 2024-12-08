Cihatçılar Şam'ı ele geçirdi: Terör örgütü HTŞ'nin lideri Colani, Emevi Camii'nde
Terör örgütü Heyet Tahrir eş-Şam’ın (HTŞ) lideri, Ebu Muhammed el-Colani'nin Emevi Camii'ne geldiği görüntülendi.
Suriye'de terör örgütü HTŞ öncülüğündeki cihatçı gruplar başkent Şam'da yönetimi ele geçirdi.
Suriye devlet televizyonunda yayınlanan videoda, cezaevindeki tüm 'tutsakların' serbest bırakıldığı da duyuruldu.
Terör örgütü Heyet Tahrir eş-Şam’ın (HTŞ) lideri, Ebu Muhammed el-Colani takma ismiyle bilinen Ahmed Hüseyin el-Şara Şam'ı Suriye ordusunda ele geçirmesiyle bölgeye geldi. Colani'nin yere secde ettiği görüntüler de servis edildi.
Colani'nin Şam'a gelmesinin ardından Emevi Camii'ne geldiği görüntülendi. Söz konusu görüntülerde Colani, tezahüratlarla camiye giriyor.
İLK SÖZLERİ İRAN OLDU
Beşar Esad yönetiminin devrilmesinden saatler sonra Şam'a ulaşan HTŞ lideri Ebu Muhammed el-Colani’nin Emevi Camii'nde konuştu.
Suriye'de 20 yıldır bu anı beklediğini vurgulayan Colani açıklamasında şunları kaydetti:
"Suriye'deki hiçbir ev yok ki savaştan zarar görmemiş olsun, savaşa dahil olmamış olsun. Elhamdülillah savaş bitti zafer elde ettik. Bu zalim, tüm Suriye halkına zulmetti. Suriye'yi İran'ın çiftliği yaptı. Bugünden itibaren Suriye kurtuldu temizlendi. Bu zafer yetimlerin, dulların, şehitlerin zaferidir."
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