Almanya'dan ek askeri yardım: Uçaksavar tankı gönderecek
Almanya'nın Ukrayna'ya ilave olarak 7 "Gepard" (Çita) tipi zırhlı uçaksavar tankını teslim etmeye hazırlandığı bildirildi.
Alman Spiegel dergisinin haberinde, Almanya'nın, Rus ordusuna karşı savaşmak için halihazırda kullanılan 30 uçaksavar tankına ek olarak Ukrayna'ya 7 Gepard tankı daha göndereceği belirtildi.
Başlangıçta hurdaya ayrılması planlanan söz konusu tankların şu anda Münih merkezli silah üreticisi Krauss-Maffei Wegmann tarafından tamir edildiği kaydedilen haberde, tankların 2023 ilkbaharında Ukrayna'ya varmasının beklendiği aktarıldı.
Haberde, Alman hükümetinin tankların yanı sıra Kiev'e ek mühimmat göndereceği bildirildi.
Almanya'nın Ukrayna'ya toplam 50 Gepard teslim etmesi bekleniyor.
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