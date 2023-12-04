Almanya'dan Gazze açıklaması: Acı bir gerileme

Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Sebastian Fischer, Gazze'de "insani ara"nın sona ermesini "acı bir gerileme" olarak nitelendirdi.

AA
Yayınlanma: 04.12.2023 - 16:19
Almanya'dan Gazze açıklaması: Acı bir gerileme
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Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Sebastian Fischer, Berlin'de düzenlenen basın toplantısında, "Gazze'de insani aranın sona ermesi, orada bulunan rehineler ve hala acil insani yardıma ihtiyaç duyan Gazze halkı için de acı bir gerileme oldu" ifadelerini kullandı.

Bunun, insani acil durumu daha da derinleştirme tehdidi taşıdığını belirten Fischer, yakıt da dahil olmak üzere gerekli insani yardımın Gazze Şeridi'ne girmesine izin verilmesi çağrısında bulundu.

Fischer, Gazze Şeridi'nin güney kesiminde nüfusun yüzde 80'ine tekabül eden 1,8 milyon kişinin yaşadığına dikkati çekerek, bunun da askeri operasyonlar sırasında sivillerin zarar görme riskini arttırdığını vurguladı.

Bu nedenle İsrail'in eylemlerinde bunu göz önünde bulundurmasının ve sivillerin acı çekmesini önlemesinin önemli olduğunu kaydeden Fischer, "İsrail'in uluslararası insancıl hukuka uyması da aynı derecede önemlidir. İsrailli ortaklarımızla tüm kanallarımızda yaptığımız görüşmelerde bunu vurguluyoruz" dedi.


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