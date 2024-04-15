Almanya'dan İran'a çağrı: Şiddeti derhal durdurun

Almanya, İran'a İsrail'e yönelik tüm şiddeti derhal durdurması çağrısında bulundu.

AA
Yayınlanma: 15.04.2024 - 08:39
Almanya'dan İran'a çağrı: Şiddeti derhal durdurun
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Almanya Dışişleri Bakanlığının X sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock'un İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile telefon görüşmesi yaptığı belirtildi.

Açıklamada İsrail'e yönelik saldırının en güçlü ifadelerle kınandığı vurgulanarak, "Annalena Baerbock İran'a İsrail'e yönelik tüm şiddeti derhal durdurması, MSC Aries yük gemisini serbest bırakması ve gerilimin azaltılmasına katkıda bulunması çağrısında bulundu" ifadesine yer verildi.

Öte yandan ARD televizyonuna konuşan Baerbock, İran'a yönelik yaptırımların genişletilmesinden yana olduğunu söyledi.

Baerbock, insansız hava araçları nedeniyle Rusya'ya yönelik yaptırımların zaten uygulamada olduğunu belirterek, "Yaptırımların İran'ı da kapsayacak şekilde genişletilmesinden yanayım çünkü, şu anda İran'ın eylemlerinin ne kadar tehlikeli olduğunu görebiliyoruz" diye konuştu.

Bakan Baerbock, İsrail ile tam bir dayanışma içerisinde olduklarını sözlerine ekledi.


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