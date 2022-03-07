Almanya'dan Rusya itirafı: Bilinçli olarak...
Almanya Başbakanı Olaf Scholz, ülkesinin Ukrayna topraklarındaki Rus işgaline geniş yaptırımlarla karşılık vermesine karşın doğal gaz ve petrol alımını sürdürmesine yönelik eleştirilere, "Rusya'dan gelen doğal haz ve petrol ürünlerini bilinçli olarak yaptırımlardan muaf tuttuk" dedi.
Almanya Başbakanı Olaf Scholz, yaptığı yazılı açıklama ile yaptırımlara rağmen Rusya’dan doğal gaz ve petrol alımıyla alakalı eleştirilere cevap verdi.
Almanya'nın Rusya'nın Ukrayna'yı işgaline geniş kapsamlı ve hedefli yaptırımlarla tepki vermeye yönelik tüm uluslararası çabaları memnuniyetle karşıladığını ifade eden Scholz, Rus finans kuruluşlarına, Rusya Merkez Bankası'na ve 500'den fazla kişiye yönelik yaptırımların kararlılık göstergesi olduğunu kaydetti. "Tüm adımlarımız, Rusya'yı sert bir şekilde cezalandıracak ve uzun vadede sürdürülebilir olacak şekilde tasarlandı” ifadelerini kullanan Scholz, Avrupa'nın Rusya'dan gelen enerji tedarikini kasıtlı olarak yaptırımlardan muaf tuttuğunun altını çizdi. Scholz, “Avrupa'nın ısınma, mobilite, güç kaynağı ve sanayi için enerji arzı şu anda başka hiçbir şekilde güvence altına alınamaz. Bu nedenle genel çıkar hizmetleri ve vatandaşlarımızın günlük yaşamı için büyük önem taşımaktadır” dedi.
Rus petrol ve gazına yönelik muhtemel bir ithalat yasağı konusundaki tartışmalar ışığında Rusya'dan gelen enerji arzının hala ne kadar önemli olduğunu belirten Scholz, şu anda Avrupa'nın başka alternatifinin olmadığını açıkladı.
RUS ENERJİSİNE ALTERNATİFLER
Federal hükümetin Rus enerjisine alternatifler geliştirmek için aylardır Avrupa Birliği ve diğer ortaklarıyla birlikte çalıştığına değinen Scholz, "Ama bu bir gecede olmayacak" ifadelerini kullandı. Scholz, bu nedenle Rusya ile enerji tedariki alanındaki ticari şirketlerin faaliyetlerini sürdürmenin bilinçli bir karar olduğunu belirtti.
İlgili Haberler
- Avrupa'da doğalgaz fiyatları rekor tazeledi!
- Avrupa’da doğalgaz fiyatları yükselmeye devam ediyor
Günün Video Haberi
Video Haberler
- 'En çok atıf alan makalem bu vakaya ait'
- Ataşehir'de korkutan yangın!
- İstanbul'da kar yağışı için tarih verildi
- 'Cumhuriyet tarihindeki en büyük zam'
- 'Kalaşnikof' tartışması gündem oldu
- 'İtirazımız sadece zamlara değil!'
- Habertürk canlı yayınında cinsiyetçi sözler
- Ucuz ayçiçek yağı için birbirlerini ezdiler
- Avcılar'da kaldırım çöktü!
- Zabıtadan markete 'ayçiçek yağı' baskını
En Çok Okunan Haberler
- Burak Elmas'tan Fatih Terim'e çağrı!
- ABD açıkladı: 500 asker gönderiyorlar
- Güncel koronavirüs tablosu açıklandı
- TFF'den yayın ihalesi açıklaması
- Fenerbahçe için flaş imza! Hafta içi açıklanabilir
- Rusya internetin fişini çekiyor mu?
- Bakanlar Kurulu'nda Nebati'nin zor anları
- Alanyaspor Malatya'dan mutlu dönüyor!
- 4 gollü müthiş maçta kazanan çıkmadı!
- Duplantis'ten dünya rekoru!