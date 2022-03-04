Avrupa’da doğalgaz fiyatları yükselmeye devam ediyor

04 Mart 2022 Cuma, 16:09

Avrupa’nın en büyük tedarikçisi Rusya’dan arzın kesileceğine dair endişelerle doğalgaz fiyatları yükselişte.

Bloomberg HT'de yer alan habere göre, piyasalarda bu hafta sert volatilite yaşandı. Rusya’nın Ukrayna’yı işgali öncesinde de fiyatlar yüksek seyrediyordu. İşgal sonrası Moskova’yı hedef alan yaptırımlar fiyatlarda sert volatiliteye yol açtı.

Bloomberg NEF Analisti Stefan Ulrich “Her iki tarafın da doğalgaz ticaretini sürdürmesi için nedenleri var. Ancak yaptırımlar nedeniyle gaz akışının olumsuz etkilenme ihtimali artıyor” değerlendirmesini yaptı.

Amsterdam’da gösterge kontratlar yüzde 4.5 artışla megavatsaat başına 167.995 euroya yükseldi. Fiyatlar dün rekor kırmasının ardından yüzde 2.9 düşmüştü.