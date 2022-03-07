Avrupa'da doğalgaz fiyatları rekor tazeledi!
Rusya-Ukrayna savaşının etkisiyle Avrupa'da doğalgaz fiyatları 242 Euro'ya çıkarak rekor tazeledi.
Avrupa'da derinliği en fazla olan Hollanda merkezli sanal doğalgaz ticaret noktası TTF'de işlem gören nisan vadeli kontratların fiyatı cuma gününü megavatsaat başına 192,5 Euro'dan tamamlamıştı.
Bugün megavatsaat başına 210 Euro'dan açılan kontratların fiyatı, cuma günkü kapanışa kıyasla yüzde 25,6 yükselerek Türkiye saatiyle 10.30'da megavatsaat başına 242 Euro'ya çıktı.
Fiyatlar, Rusya-Ukrayna savaşının doğalgaz arzında kesintiye yol açacağı endişesiyle yükseliyor. Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik bombalama ve füze saldırılarından dolayı doğalgaz altyapısının zarar görmesi ve gaz akışının kesintiye uğrayabileceği endişeleri fiyatları artırıyor.
Savaşın devam etmesi durumunda ABD ile Avrupalı ülkelerin Rusya'nın petrol ve doğalgaz ihracatına yaptırımlar getirebileceği ihtimali de fiyatları etkiliyor.
AB ülkeleri, mevcut durumda doğalgaz ihtiyacının yüzde 40'ını Rusya'dan tedarik ediyor.
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