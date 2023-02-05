Almanya'dan Rusya'ya 'Savaş Suçu' iddiası: 'Yüzlerce kanıt var'

Yayınlanma: 05 Şubat 2023 - 16:31

Güncelleme: 05 Şubat 2023 - 16:41

Almanya Başsavcısı Peter Frank, Rusya'nın Ukrayna'da savaş suçu işlediğine dair kanıtlar bulduklarını iddia etti.

Savcı Peter Frank, Welt am Sonntag gazetesine yaptığı açıklamada "Şu anda Buça'daki toplu katliamlara ve Ukrayna'nın sivil altyapısına yönelik saldırılara odaklanıyoruz" dedi.

Kanıtların çoğunun Ukraynalı mültecilerle yapılan görüşmelerden elde edildiğini söyleyen savcı, şimdi amacın "Almanya'da ya da yabancı ortaklarımızla veya uluslararası bir mahkemede daha sonra açılacak olası bir davaya hazırlanmak" olduğunu söyledi.

Frank'in ofisi daha önce, nerede işlendiğine bakılmaksızın bazı ağır suçların kovuşturulmasına izin veren evrensel yargı yetkisi ilkesini, ülkedeki iç savaş sırasında işlenen zulümler nedeniyle Suriyelileri yargılamak için kullanmıştı.

Aynı ilke uyarınca geçtiğimiz ay Myanmar'dan bir grup insan Almanya'da suç duyurusunda bulunarak ülkelerinin ordusunu soykırım, savaş suçları ve insanlığa karşı suç işlemekle suçladı.

Frank, ofisinin Ukrayna soruşturmasına Mart 2022'de başladığını söyledi.

Savcı, "Soruşturmada belirli kişileri hedef almıyoruz, daha ziyade bilgi ve kanıt topluyoruz" ifadesinde bulundu. Ancak savaş suçlusu olduğundan şüphelenilen kişilerin Almanya'da yargılanmasının ancak ülkede bulunmaları halinde mümkün olduğunu belirtti.