Kremlin, Ukrayna'ya sağlanacak uzun menzilli füzelerin Rusya'yı caydıramayacağını açıkladı

Yayınlanma: 04 Şubat 2023 - 15:40

Güncelleme: 04 Şubat 2023 - 15:40

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya-Ukrayna savaşı başta olmak üzere gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Devlet Başkanı Joe Biden arasında bir görüşme planlanmadığını söyleyen Peskov, "Şu ana kadar Putin ile Biden arasında müzakere planı yok. Bizim asıl amacımız özel askeri operasyonları sürdürmek ve Başkan tarafından ana hatlarıyla belirlenen hedeflere ulaşmak" diye konuştu.

ABD tarafının, Rusya'nın New START Anlaşması'nın (Stratejik Silahların Azaltılması) gerekliliklerini yerine getirmediğine dair sözlerine yanıt veren Peskov, "Bu anlaşmanın devamlılığını çok önemli buluyoruz. Aslında geriye kalan elimizdeki tek anlaşma bu. Diğer taraftan ABD'nin silah kontrolü ve güvenlik alanlarındaki yasal çerçeveyi fiilen yok ettiğini görüyoruz" ifadelerini kullandı.

ABD'nin, Ukrayna'ya uzun menzilli füzeler de dahil 2.2 milyar dolarlık yeni yardım paketi hazırlığında olduğuna yönelik iddialar hakkında da konuşan Peskov, "Bu gerilimi tırmandırmaya giden bir yoldur. Bunu görüyoruz ve bizim için ilave çabalar gerektiriyor. Ama yine de bu, olayların seyrini değiştiremeyecek, özel askeri operasyon devam edecek" dedi.