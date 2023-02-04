Kremlin, Ukrayna'ya sağlanacak uzun menzilli füzelerin Rusya'yı caydıramayacağını açıkladı

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD'nin Ukrayna'ya uzun menzilli silah tedarik edeceği iddiaları hakkında, "Ukrayna için uzun menzilli silahlar Rusya'yı caydıramayacak" dedi.

İHA
Yayınlanma: 04 Şubat 2023 - 15:40
Kremlin, Ukrayna'ya sağlanacak uzun menzilli füzelerin Rusya'yı caydıramayacağını açıkladı
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya-Ukrayna savaşı başta olmak üzere gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Devlet Başkanı Joe Biden arasında bir görüşme planlanmadığını söyleyen Peskov, "Şu ana kadar Putin ile Biden arasında müzakere planı yok. Bizim asıl amacımız özel askeri operasyonları sürdürmek ve Başkan tarafından ana hatlarıyla belirlenen hedeflere ulaşmak" diye konuştu.

ABD tarafının, Rusya'nın New START Anlaşması'nın (Stratejik Silahların Azaltılması) gerekliliklerini yerine getirmediğine dair sözlerine yanıt veren Peskov, "Bu anlaşmanın devamlılığını çok önemli buluyoruz. Aslında geriye kalan elimizdeki tek anlaşma bu. Diğer taraftan ABD'nin silah kontrolü ve güvenlik alanlarındaki yasal çerçeveyi fiilen yok ettiğini görüyoruz" ifadelerini kullandı. 

ABD'nin, Ukrayna'ya uzun menzilli füzeler de dahil 2.2 milyar dolarlık yeni yardım paketi hazırlığında olduğuna yönelik iddialar hakkında da konuşan Peskov, "Bu gerilimi tırmandırmaya giden bir yoldur. Bunu görüyoruz ve bizim için ilave çabalar gerektiriyor. Ama yine de bu, olayların seyrini değiştiremeyecek, özel askeri operasyon devam edecek" dedi.


ABD Rusya-Ukrayna Savaşı Rusya Ukrayna

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