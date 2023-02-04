Portekiz, Ukrayna'ya Leopard 2 tankları göndereceklerini duyurdu

Portekiz Başbakan Antonio Costa, Portekiz'in Ukrayna'ya Leopard 2 tankları sevk edeceğini duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 04 Şubat 2023 - 16:55
Portekiz, Ukrayna'ya Leopard 2 tankları göndereceklerini duyurdu
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Portekiz Başbakan Antonio Costa, Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin konuştu.

Antonio Costa, Portekiz'in Ukrayna'ya Leopard 2 tankları göndereceğini açıkladı.

Costa, Ukrayna'ya kaç adet tank gönderileceği konusunda bilgi vermedi.

"Ukrayna'ya, şu anda bazı tanklarımızı gönderebilmek için çalışıyoruz. Kaç tank gönderileceğini biliyorum, ancak bu uygun zamanda açıklanacak" diyen Costa, tankların Mart ayı sonuna kadar Ukrayna'ya teslim edilmesini umduğunu aktardı.

Costa, Portekiz'in sahip olduğu bazı Leopard tanklarını onarmak için ihtiyaç duyduğu yedek parçaları temin etmek üzere Almanya ile görüşmeler yürüttüğünü de dile getirdi.

Portekiz Genelkurmay Başkanı Amiral Antonio Silva Ribeiro, geçen ay yaptığı açıklamada Portekiz'in 37 Leopard 2 tankına sahip olduğunu söylemiş, ancak Portekiz medyası çoğunun operasyonel durumda olmadığını yazmıştı.



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