Almanya'dan Rusya'ya suçlama: Bu sonuçsuz kalmayacak

Yayınlanma: 03.05.2024 - 12:48

Güncelleme: 03.05.2024 - 12:48

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Avustralya ziyareti kapsamında Adelaide kentinde yaptığı açıklamada, SPD'ye yönelik yapılan siber saldırıya ilişkin Alman hükümetinin Dışişleri Bakanlığı öncülüğünde yaptığı soruşturmanın tamamlandığını belirtti.

Baerbock, "Rus devlet hackerlerinin Almanya'ya siber alanda saldırdığını" ifade ederek, "Geçen yılki bu saldırıyı artık net şekilde Rus istihbarat servisi GRU tarafından kontrol edilen APT28 grubuna bağlayabiliyoruz" dedi.

Bunun kabul edilemez olduğunu vurgulayan Baerbock, "Bu sonuçsuz kalmayacak" ifadesini kullandı.

SPD, parti yönetiminin elektronik posta hesaplarının Ocak 2023'te siber saldırının hedefi olduğunu açıklamıştı.