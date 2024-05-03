Rusya, ortaklarını uyardı: İsviçre'deki konferansa katılmayın

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, İsviçre'nin ev sahipliğinde yapılacak Ukrayna ile ilgili barış konferansına katılmayacaklarını belirterek, "Dünyadaki ülkelerden ortaklarımızı uyanık olmaya ve Kiev ile Batı'nın Rusya'ya yönelik kışkırtıcı eylemlerinde yer almamak için bu tür forumlara katılmaktan kaçınmaya çağırıyoruz" ifadesini kullandı.

AA
Yayınlanma: 03.05.2024 - 09:41
Rusya, ortaklarını uyardı: İsviçre'deki konferansa katılmayın
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, İsviçre'nin ev sahipliğinde 15-16 Haziran'da yapılacak Ukrayna ile ilgili barış konferansı ile ilgili bir basın kuruluşunun sorusuna yazılı yanıt verdi.

Rusya Dışişleri Bakanlığının internet sayfasında yer alan cevabında Zaharova, İsviçre'nin konferansla ilgili gerçekleri çarpıttığını belirterek, şunları kaydetti:

"Rusya, sadece İsviçre'de gerçekleşecek sözde ilk zirveye değil, aynı zamanda ültimatom içeren (Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir) Zelenskiy'nin Formülü'nü destekleyen herhangi bir etkinliğe katılmayacak. Bu tür forumlara ısrarla davet edilsek bile bunu yapmayacağız."

Zaharova, söz konusu konferansta Ukrayna krizinin çözüm yollarının aranmayacağını ileri sürerek, "Batı'nın bu meselenin çözümünden yana olmadığını, Rusya'yı stratejik yenilgiye uğratmaya çalıştığını" vurguladı.

İsviçre'nin Rusya'ya karşı siyaset izlediğini ve Ukrayna'yı desteklediğini, bu nedenle de tarafsızlığını ve arabuluculuk yeteneğini kaybettiğini belirten Zaharova, "Dünyadaki ülkelerden ortaklarımızı uyanık olmaya ve Kiev ile Batı'nın Rusya'ya yönelik kışkırtıcı eylemlerinde yer almamak için bu tür forumlara katılmaktan kaçınmaya çağırıyoruz" ifadesine yer verdi.


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