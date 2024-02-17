Almanya'dan 'savaş' açıklaması: Rusya'dan gelen tehdit gerçektir

Yayınlanma: 17.02.2024 - 15:44

Güncelleme: 17.02.2024 - 15:45

60. Uluslararası Münih Güvenlik Konferansı'nda konuşan Scholz, ülkesinin İsrail'in güvenliğine verdiği desteği yineledi.

Scholz, İsrail'in kendisini savunma hakkının bulunduğunu belirterek, "ABD, Almanya ve diğer pek çok ülke de bunu ifade etmektedir. Söylenmesi gereken önemli şeyler konusunda da çok netiz. Birincisi, Gazze'ye insani yardımın ulaşması ve bugün olduğundan daha fazlasının ulaşması gerekiyor. İkincisi, yürütülen savaşın uluslararası hukuka uygun olması gerekiyor" dedi.

Alman hükümetinin İsrail hükümetine endişelerini ilettiğini ve uluslararası hukuka uyma sorumluluklarını hatırlattığını aktaran Scholz, "Onlardan (İsrail’den) bunu yapmalarını istiyoruz ve bu konuyu sürekli tartışıyoruz ve bunu yapmak için iyi bir nedenimiz var ve bu, hepimiz için çok önemli bir şey. Bu konuda çok netiz ki uluslararası hukuka ve kurallara uymak, sadece küresel olarak bazı anlaşmalara imza attığımız için yaptığımız bir şey değil insanlığa bakış açımızdan, nasıl olmak istediğimizden ve kendimizi nasıl görmek istediğimizden kaynaklanan bir şeydir" diye konuştu.

Scholz, İsrail ile Filistin arasında barışın sağlanması ve iki devletli çözümün bulunması konusunda Türkiye, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) gibi ülkelerle görüşmeler yaptıklarını dile getirdi.

Başbakan Scholz, Gazze’ye insani yardımın ulaştırılması, barış ve iki devletli çözüm için çalıştıklarını belirtti.

NATO

İsim vermeden eski ABD Başkanı Donald Trump'ın NATO ile ilgili açıklamalarına değinen Scholz, İttifak içinde ortak savunma iradesinin zayıflatılmasına karşı uyarıda bulunarak, "NATO'nun yardım garantisinin göreceli hale getirilmesi, sadece (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin gibi bizi zayıflatmak isteyenlerin işine yarar" dedi.

Scholz, Rus Silahlı Kuvvetlerinin önemli bir bölümünün büyük kayıplar vermesine rağmen sağlam olduğunu belirterek, "Rusya, ordusunu uzun yıllardır bu savaşa hazırlıyor ve her düzeyde yeni, tehlikeli silah sistemleri geliştirdi. Rus ekonomisi, uzun zamandır savaş modunda çalışıyor" diye konuştu.

"Rusya'da özgürlük ve demokrasi için ayağa kalkan herkes hayatından endişe etmelidir" ifadesini kullanan Scholz, Navalni'nin ölümü hakkındaki haberlerin bunu gösterdiğine işaret etti.

Navalni'nin ölümünü Putin'in zayıflığının işareti olarak gördüğünü ifade eden Scholz, Berlin'de geçmişte bir araya geldiği Navalni'nin ölümünden derin üzüntü duyduğunu belirtti.

UKRAYNA

Almanya Başbakanı Scholz, Rusya'nın saldırısına uğrayan Ukrayna'nın güvenliği için AB'deki ortaklarından daha fazla mali yardımda bulunmalarını istedi.

Ukrayna'da bir Rus zaferinin ne anlama geleceğini değerlendiren Scholz, "Putin'e 'Uzun vadede varız' mesajı vermek için yeterince çaba sarf ediyor muyuz? Rusya'nın Ukrayna'da kazanacağı bir zaferin ne anlama geleceğini hepimiz çok iyi bildiğimiz halde yeterince çaba sarf ediyor muyuz?" diye sordu.

Scholz, "Bu durumda ödemek zorunda kalacağımız siyasi ve mali bedel, Ukrayna'ya bugün ve gelecekte verdiğimiz desteğin tüm maliyetinden kat kat fazla olacaktır. Bu değerlendirme bizim için ne anlama geliyor? Rusya'dan gelen tehdit gerçektir, bu nedenle caydırıcılık ve savunma kabiliyetlerimiz inandırıcı olmalı ve inandırıcı kalmalıdır ve hala Rusya ile NATO arasında bir çatışma istemiyoruz" değerlendirmesini yaptı.

Almanya'nın Ukrayna'ya bu yılki askeri yardımını neredeyse iki kat artırarak 7 milyar avronun üzerine çıkardığını ve gelecek yıllar için de 6 milyar avroluk taahhütte bulunduğunu kaydeden Scholz, benzer kararların tüm AB başkentlerinde de alınmasını istediğini dile getirdi.

Avrupalıların hem şimdi hem de gelecekte kendi güvenliklerine çok daha fazla özen göstermeleri gerektiğini anlatan Scholz, güvenlik sağlanmadan diğer her şeyin bir hiç olduğunu vurguladı.

Almanya’nın gayrisafi yurt içi hasılasının (GSYH) asgari yüzde 2'sini savunmaya ayırma taahhüdünü bir kez daha teyit eden Scholz, "Almanya, 2020'lerde, 2030'larda ve sonrasında GSYH'sinin yüzde 2'sini savunmaya yatıracak" dedi.

Scholz, kimsenin Alman ekonomisi hakkında endişelenmesine gerek olmadığını vurguladı.