Almanya, dünyanın en büyük üçüncü ekonomisi oldu

Yayınlanma: 15.02.2024 - 11:21

Güncelleme: 15.02.2024 - 11:21

Almanya, Japonya'yı geçerek dünyanın en büyük üçüncü ekonomisi oldu.

Resmi verilere göre Japonya'nın 2023 yılı gayrisafi yurtiçi hasılası 4,2 trilyon dolar olurken, Almanya'nın 4,5 trilyon dolar oldu.

Euronews'te yer alan habere göre, Hindistan'ın gelecek on yıl içinde hem Japonya hem de Almanya'yı geride bırakması bekleniyor.

Ekonomistlere göre Japonya'nın dördüncü sıraya düşmesinde Alman ekonomisinin Japonya'dan daha iyi performans göstermesinden ziyade, Japon para birimi yenin dolar karşısındaki keskin düşüşü en büyük sebebp durumunda.

Japon para birimi ABD para birimi karşısında 2022 ve 2023 yıllarında neredeyse beşte bir oranında, geçen yıl ise yaklaşık yüzde yedi oranında değer kaybetti.

Almanya'nın büyük ölçüde ihracata bağımlı üreticileri, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ardından yükselen enerji fiyatlarından özellikle olumsuz etkilendi.

Avrupa'nın en büyük ekonomisi, Avrupa Merkez Bankası'nın Euro Bölgesi'nde faiz oranlarını yükseltmesinin yanı sıra bütçe konusundaki belirsizlik ve kalifiye işgücündeki kronik sıkıntılar nedeniyle de sekteye uğradı.

JAPONYA'NIN AZALAN NÜFUSU

Ekonomistler Japonya'da nüfusunun azalması ve doğum oranlarının düşük kalması nedeniyle işçi açığı konusunda Almanya'dan daha fazla sıkıntı yaşayacağına dikkat çekerek aradaki farkın açılacağı yönünde öngörüde bulunuyor.

Perşembe günü açıklanan veriler Japonya ekonomisinin 2023'ün son üç ayında bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,1 oranında küçüldüğünü ve yüzde 0,2'lik büyüme beklentisinin altında kaldığını gösterdi.

Üçüncü çeyrek büyümesi de aşağı yönlü revize edilerek negatif yüzde 0,8 olarak açıklandı ve bu da Japonya'nın 2023'ün ikinci yarısında teknik resesyonda olduğu anlamına geliyor.