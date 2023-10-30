Almanya'dan 'savaş' çıkışı: 'Her şeye hazırlıklı olmalıyız...'

Yayınlanma: 30.10.2023 - 13:09

Güncelleme: 30.10.2023 - 13:09

Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, gündeme ilişkin ZDF'ye değerlendirmelerde bulundu.

Pistorius, Almanya'nın “Avrupa'da olası bir savaşa hazırlıklı olması” gerektiğini söyledi.

Pistorius sözlerine şöyle devam etti:

"Avrupa'da bir savaş tehdidi olabileceği fikrine alışmamız gerekiyor. Savaşa hazırlıklı olmalıyız. Almanya'nın kendini savunabilmesi gerekiyor. Orta Doğu ve Ukrayna'daki çatışmaların Alman toplumunda yansımaları olacak...”

Pistorius ayrıca, Alman Silahlı Kuvvetleri'nin (Bundeswehr) uzun süredir ihmal edildiğine dikkat çekerek, "Üzülerek söylüyorum ki 30 yılda batırılan ve tükenen her şey 19 ayda telafi edilemez. Ancak, Almanya bu on yılın sonunda tamamen farklı bir konumda olacak” diye konuştu.