Almanya'dan Ukrayna çıkışı: Rusya, işgale son vermek zorunda kalabilir

12 Eylül 2022 Pazartesi, 14:04

Almanya Savunma Bakanı Christine Lambrecht, gündeme ilişkin Politico'ya değerlendirmelerde bulundu.

Christine Lambrecht, Ukrayna-Rusya savaşında Kiev'in, "Avrupa'nın güvenliğini savunduğunu" belirterek, Ukrayna ordusunun sahadaki son ilerlemelerinin "savaşın sonunu hızlandırabileceğine" dair "umut" getirdiğini söyledi.

Lambrecht, Rusya'nın "işgale son vermek zorunda kalabileceğini" savunarak, "Ukrayna'nın sahadaki son başarıları bana umut veriyor. Ukraynalıların bu kadar cesurca savaşmasından çok etkilendik. Bu savaş haftalarca veya aylarca sürse bile, Ukrayna'yı ne kadar sürerse sürsün destekleyeceğimiz açık" dedi.

Lambrecht, Rusya'nın, Ukrayna'yı işgaline yönelik Kiev'e askeri desteği "yettiği sürece" sürdürme sözü verdi.

Lambrecht ayrıca, "Ukrayna'ya önemli ölçüde destek verebilmeyi çok isterim. Ancak bu, Bundeswehr (Alman Silahlı Kuvvetleri) önceki yıllarda bu kadar bölünmüş olmasaydı, bu mümkün olabilirdi. Şimdi orduda sorumsuz tasarrufun, sonucunu yaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

'SAVAŞA HAZIR OLMAMIZ GEREKTİĞİNİ FARK EDEMEDİK'

Lambrecht, Almanya'nın, Ukraynalı askerleri mayın temizleme operasyonları için eğittiğini ifade etti.

Lambrecht, ülkesinin, obüs gibi araçları hızlı bir şekilde tamir edebilmek maksadıyla Polonya'nın doğusunda bir bakım merkezi kurmak için Varşova ile "somut" görüşmelerde yürüttüğünü söyledi.

Lambrecht ayrıca, önceki hükümetin savunma harcamalarında "ılımlı" artışlar başlattığını, ancak bunun "yeterli olmadığını" belirterek, şunları söyledi:

"Uzun zamandır barışa alışmıştık. Fakat, Rusya'nın Kırım'ı işgalinden bu yana, ulusal ve ittifak savunmasına daha fazla odaklanmamız gerektiği açıktı... Bu, 2014'te bu saldırganlığı görmemize rağmen ihmal edilen bir şey. Bundeswehr olarak olmamız gerektiği kadar hazırlıklı olmadığımızı fark etmedik."