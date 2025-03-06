Almanya'dan Ukrayna'ya soğuk duş: Silah tedarikinde sınırımıza ulaştık

Almanya Savunma Bakanlığı sözcüsü Michael Stempfle, ülkesinin, Ukrayna'ya Bundeswehr (Alman Silahlı Kuvvetleri) cephaneliklerinden silah tedarik etme kapasitesinin sınırına ulaştığını söyledi.

Almanya'dan Ukrayna'ya soğuk duş: Silah tedarikinde sınırımıza ulaştık
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Dış Haberler Servisi
Yayınlanma: 06.03.2025 - 11:34

Almanya Savunma Bakanlığı sözcüsü Michael Stempfle'ye göre Almanya, Ukrayna'ya kendi Bundeswehr (Alman Silahlı Kuvvetleri) cephaneliklerinden silah tedarik etme kapasitesinin sınırına ulaştı.

Stempfle'ye Alman cephaneliklerinden Ukrayna'ya Patriot sistemleri ve diğer silahların daha fazla transfer edilip edilmeyeceği soruldu. 

Stempfle, Berlin'in Ukrayna'ya halihazırda çok sayıda sistem teslim ettiğini, ancak bunun “doğal bir sınırı” olduğunu belirtti. 

Stempfle, Berlin'in aynı zamanda kendi savunma kabiliyetlerini güçlendirmesi ve Avrupalı müttefiklerinin “iyi konumlandığından” emin olması gerektiğini vurguladı.

Stempfle ayrıca, Almanya'nın kendi savunmasını sağlama sürecinin “Ukrayna'ya verilen destekle paralel ilerlediğini” söyledi.

UKRAYNA'NIN EN ÖNEMLİ DESTEKÇİLERİNDEN BİRİ

Almanya, 2022'de Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinden bu yana Kiev'in en önemli destekçilerinden biri oldu. 

Almanya, Ukrayna'ya yaklaşık 47 milyar dolar tutarında önemli askeri ve mali yardım sağladı.

Bu yardımlar arasında Leopard tankları, Panzerfaust 3 tanksavar roketleri, Stinger uçaksavar füzeleri ve Gepard uçaksavar kundağı motorlu zırhlı araçlar yer alıyor.


Etiketler: #Almanya #Ukrayna

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