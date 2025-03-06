Ukrayna ile ABD yeniden masada: Haftaya ilk sonuçları alacağız
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, "Ukrayna ve ABD'deki ekiplerimiz toplantı yapmak üzerinde çalışmaya başladı. Önümüzdeki hafta ilk sonuçları bekliyoruz" dedi.
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, paylaştığı görüntülü mesajda, Rusya-Ukrayna Savaşı ile ilgili gelişmeleri değerlendirdi.
Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak ile ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz arasında telefon görüşmesi yapıldığını belirten Zelenski, "Bugün Ukrayna ve ABD'deki ekiplerimiz toplantı yapmak üzerinde çalışmaya başladı. Andriy Yermak ve Mike Waltz konuştu, olumlu bir hareket var. Önümüzdeki hafta ilk sonuçları bekliyoruz" ifadesini kullandı.
Zelenski, Ukrayna ve güvenlik konularını ele almak üzere yarın Brüksel'de düzenlenecek Avrupa Birliği Liderler Zirvesi için hazırlık yaptıklarını dile getirerek, "Diplomatik olayların ne kadar hızlı geliştiğini herkes görüyor" değerlendirmesinde bulundu.
Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Waltz ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesine ilişkin bilgi verdi.
Yermak, "Yakın zamanda ekiplerimizle bir araya gelerek bu önemli çalışmayı sürdürme konusunda mutabakata vardık" ifadesini kullandı.
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