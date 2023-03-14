Almanya'nın Genelkurmay Başkanı Eberhard Zorn görevden alındı
Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin çarpıcı ifadeleriyle gündeme gelen Alman Genelkurmay Başkanı Eberhard Zorn'un, görevinden alındığı bildirildi.
Almanya'nın Genelkurmay Başkanı Orgeneral Eberhard Zorn'un, Savunma Bakanı Boris Pistorius tarafından görevden alındığı bildirildi.
Alman Deutsche Welle gazetesi, Orgeneral Eberhard Zorn'un özellikle Rusya-Ukrayna savaşındaki ifadelerinin, görevden alınmasında rol oynadığını belirtti.
Oda TV'nin aktardığına göre Zorn, birçok kez "Mühimmatımız ve silahımız yok, savaşa giremeyiz. Ordumuz hep ihmal edilmiş" sözleriyle gündeme geldi.
Zorn, bir dergiye verdiği röportajda, "Ukrayna bu savaşı kazanamaz. Ukrayna birkaç şehirde ve çatışmada galip gelebilir. Birkaç zafer yaşayabilir. Ama Rusya'yı tamamen geri püskürtmesi ve topraklarından atması mümkün değildir. Ukrayna kazanamaz" ifadelerini kullandı.
YENİ GENELKURMAY BAŞKANI
Eberhard Zorn'un yerine gelecek ismin Orgeneral Carsten Breuer olacağı belirtiliyor.
Carsten Breuer'in, Alman Silahlı Kuvvetleri'nin uluslararası birliklerinin, eğitim taburlarının ve acil durum müdahale timlerinin bağlı olduğu Bölgesel Operasyon Karargahı'nın başında olduğu biliniyor.
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