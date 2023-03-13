Alman düzenleyici kurumdan SVB Almanya için moratoryum ilanı

Almanya'da düzenleyici kurum BaFin, ABD'de iflas eden Silikon Vadisi Bankası'nın Almanya'daki biriminde işlemleri dondurma kararı aldı.

BaFin Silikon Vadisi Bankası'nın Almanya Birimi'nin kreditörlere olan taahhütlerini yerine getirememe riski nedeniyle bankanın varlıklarını satmasını veya ödeme yapmasını yasakladı.

Açıklamada bankanın Almanya'daki faaliyetlerinin sistemik risk olarak değerlendirilmediği belirtildi.

2018'de Almanya'da faaliyetlere başlayan Frankfurt merkezli bankanın toplam varlıklarının geçen yıl sonunda 789,2 milyon euro (842,3 milyon dolar) olduğu belirtildi.