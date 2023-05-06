Almanya'nın, Türkiye'ye AB üyeliği konusunda 'yalan' söylediği ortaya çıktı

Yayınlanma: 06.05.2023 - 12:02

Güncelleme: 06.05.2023 - 12:03

1980'li yıllarda eski Şansölye Helmut Kohl yönetimindeki Alman hükümetinin, resmi olarak aksini iddia etmesine rağmen, Türkiye'nin Avrupa Topluluğu'na (AT) katılmasını "gizlice" engellediği belirtiliyor.

Almanya'nın önde gelen medya kuruluşlarından Der Spiegel'in haberine göre bu durum, Dışişleri Bakanlığı'nın "gizliliği kaldırılmış" dosyalarında ortaya çıktı.

Belgelere göre, 1992 yılında yapılan bir toplantıda dönemin Dışişleri Bakanı Klaus Kinkel, Türk mevkidaşı Hikmet Çetin'e Alman hükümetinin Türkiye'nin AT'ye üye olma planlarını desteklediğine dair güvence verdi. Kohl'ün, bu görüşmeden üç gün sonra dönemin Norveç Başbakanı Gro Harlem Brundtland'a, Almanya'nın Türkiye'nin AT'ye katılmasına karşı olduğunu söylediği belirtiliyor.

Belgede Kohl'ün, dönemin Polonya Başbakanı Hanna Suchocka ile yapılan görüşmelerde, "Türkiye, AT'ye üye olamazdı, başka bir boyuta ait" dediği aktarılıyor.

Belgede ayrıca, CDU partisinin lideri Kohl'ün, parti içerisinde Türkiye ile alay ederek, "coğrafya derslerinde Anadolu'nun Avrupa'nın bir parçası olduğunu bilmediğini" söylediği aktarıldı.

Belgeler, Alman Dışişleri Bakanlığı adına Münih Çağdaş Tarih Enstitüsü tarafından yayınlandı.

TÜRKİYE'NİN AB ÜYELİK SÜRECİ

Türkiye'nin Avrupa Birliği üyelik süreci, 1963 yılında Türkiye'nin Avrupa Ekonomik Topluluğu ile ortaklık antlaşması imzalamasıyla başlayan ve 1987 yılında tam üyeliğe başvurmasıyla ivme kazanan süreçtir.

Türkiye 1999 yılından bu yana AB'ye başvuran ülkeler arasında yer almaktadır. Tam üyelik müzakereleri 3 Ekim 2005'te başladı. 2016'dan beri katılım müzakereleri durdu.

AB, Türkiye'yi insan hakları ihlalleri ve hukukun üstünlüğü konusundaki eksikliklerle suçladı ve eleştirdi. 2017'de AB yetkilileri, planlanan Türk politikalarının AB üyeliği için Kopenhag kriterlerini ihlal ettiğini savundular.

26 Haziran 2018'de AB Genel İşler Konseyi, "Türkiye, Avrupa Birliği'nden giderek uzaklaşıyor. Bu nedenle Türkiye'nin katılım müzakereleri fiilen durma noktasına geldi ve başka fasılların açılması veya kapanması düşünülemez ve bu konuda daha fazla çalışma yapılamaz. AB-Türkiye Gümrük Birliği'nin modernizasyonu öngörülmektedir" açıklamasında bulundu.