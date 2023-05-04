Almanya’da tren demiryolu işçilerine çarptı: 2 ölü, 1 yaralı
Almanya’nın Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinde bir tren, demiryolunda çalışan işçilere çarptı. Kazada 2 işçinin öldüğü, 1 işçinin ise yaralandığı belirtildi.
Almanya’nın Kuzey Ren-Vestfalya eyaletindeki Hürth kentinde tren, demiryolunda çalışan işçilere çarptı.
Polis tarafından yapılan açıklamada, kazada 2 işçinin hayatını kaybettiği, 1 işçinin yaralandığı ifade edildi. Açıklamada, kaza nedeniyle 5 işçinin ise psikolojik travma yaşadığı kaydedildi. Olay yerine polis ve sağlık ekiplerinin sevk edildiği, kazanın meydana geldiği Köln-Bonn demiryolu hattının geçici olarak kapatıldığı öğrenildi.
Kazanın nedeni henüz bilinmezken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.
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