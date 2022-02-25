Almanya'nın Ukrayna'ya göndereceği 5 bin miğfer iki kamyonla yola çıktı

Almanya'nın Ukrayna'ya askeri yardım olarak taahhüt ettiği 5 bin miğferin gönderildiği bildirildi.

AA
25 Şubat 2022 Cuma, 20:43
Almanya'nın Ukrayna'ya göndereceği 5 bin miğfer iki kamyonla yola çıktı
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Alman Haber Ajansı'nın (DPA) haberine göre, Ukrayna'ya askeri yardım olarak 5 bin miğfer bugün iki kamyona yüklenerek yola çıkarıldı. Miğferlerin Ukrayna'daki çatışmalar sebebiyle ülke dışında Ukraynalı yetkililere teslim edileceği belirtildi.

FÜZE VE TEKNOLOJİK EKİPMAN TALEP ETMİŞLERDİ

Ukrayna Almanya'dan orta menzilli uçaksavar füze sistemi, taşınabilir uçaksavar füzeleri ve elektronik takip sistemlerinin yanı sıra gece görüş cihazları, gözetleme kameraları, dijital telsizler, miğfer ve radar istasyonları gibi birçok askeri malzeme talep etmişti.

Alman hükûmet yetkilileri kriz ve savaş bölgelerine öldürücü silah gönderilmeyeceğini belirterek silah vermeyi reddetmişti.

Almanya'nın Ukrayna'ya sadece 5 bin miğfer göndermeyi taahhüt etmesi tartışmalara neden olmuştu.


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