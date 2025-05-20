Altın milyoneri, motosiklet kazasında hayatını kaybetti

İngiliz altın milyonerlerinden ve BullionVault yatırım platformunun kurucusu Paul Gerard Tustain, İspanya’da geçirdiği motosiklet kazasında hayatını kaybetti. 62 yaşındaki Tustain’in Pamplona yakınlarında bir kamyonetle çarpıştığı ve olay yerinde yaşamını yitirdiği açıklandı.

Kazanın, Tustain’in Logrono’ya doğru ilerlerken yanlışlıkla karşı şeride geçmesi sonucu gerçekleştiği bildirildi. O esnada arkasında başka bir motosikletle seyreden kızı, babasını el hareketleriyle uyarmaya çalışsa da kazayı önleyemedi.

Navarra bölge polisi sözcüsü, kazaya dair şu bilgileri verdi:

“Hayatını kaybeden adamın kızı, onun karşı şeride geçtiğini fark etti ve elleriyle uyarı verdi ama çok geçti. Tustain, doğrudan karşıdan gelen bir kamyonetle çarpıştı. Sürücünün kaçınması mümkün olmadı. Yapılacak otopsi, kazaya neden olan bir sağlık problemi yaşayıp yaşamadığını ortaya çıkaracak.”

Kazanın, geçtiğimiz perşembe günü yerel saatle 13.30 sularında, NA-1110 yolu üzerinde meydana geldiği ve olay yerine ambulans, itfaiye ve helikopter gönderildiği bildirildi. Ancak Tustain’in hayatı kurtarılamadı.

JAMES BOND TARZI KÜLÇE ALTINLARLA BAŞLADI

Cambridgeshire doğumlu Paul Tustain, 2001 yılında İngiltere’nin dönemin Maliye Bakanı Gordon Brown tarafından altın rezervlerini satmasını fırsat bilerek BullionVault’u kurmuştu.

O dönemde The Times gazetesine verdiği bir röportajda, “Ülkenin altınlarını o kadar hızlı sattılar ki fiyatı düşürdüler. Sonunda ben de üç tane o büyük, ağır külçelerden aldım. Belki de hayatımın en iyi yatırımıydı” demişti.

Yaklaşık 275 bin sterlin sermayeyle kurduğu şirket, yıllar içinde bireysel yatırımcılara küçük paylarla külçe altın sahibi olma imkânı sundu. 10 yıl içinde BullionVault, Hazine rezervlerinin yüzde 11’ine denk gelen 1,3 milyar sterlinlik altını yönetmeye başlamış ve yıllık 4 milyon sterline yakın vergi öncesi kâr açıklamıştı.

BullionVault’tan bir çalışan, Tustain’in beklenmedik ölümüyle ilgili olarak “Paul’ün ani vefatından dolayı büyük şok içindeyiz. Yakında resmi bir açıklama yapılacak ama şu anda yas sürecindeyiz. Ailemize ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz” dedi.