Amerikalı asker Rusya'da gözaltına alındı: Limanda 'hırsızlıkla' suçlandı

ABD'li bir asker hırsızlıkla suçlanarak, Rusya'da gözaltına alındı. Ordu Sözcüsü, askerin Vladivostok'ta “görevi kötüye kullanma” suçlamasıyla gözaltına alındığını doğruladı.

Dış Haberler Servisi
Yayınlanma: 07.05.2024 - 10:15
Amerikalı asker Rusya'da gözaltına alındı: Limanda 'hırsızlıkla' suçlandı
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ABD'li yetkililere göre, ABD'li bir asker hırsızlıkla suçlanarak Rusya'da gözaltına alındı.

ABD'li yetkililer, 34 yaşındaki asker Gordon Black'in Güney Kore'de görev yaptığını ve Teksas'taki Fort Cavazos'a dönmek üzere olduğunu söyledi. Yetkililer, Black'in bunun yerine Rusya'ya gittiğini söyledi.

Ordu sözcüsü Cynthia Smith, bir askerin Pasifik'in önemli bir askeri ve ticari limanı olan Vladivostok'ta “görevi kötüye kullanma” suçlamasıyla gözaltına alındığını doğruladı. Smith, Rusya'nın ABD'yi bilgilendirdiğini ve ordunun da askerin ailesine haber verdiğini söyledi.

Smith, “ABD Dışişleri Bakanlığı Rusya'daki askere gerekli konsolosluk desteğini sağlıyor” dedi.

Son tutuklanma, bir başka ABD'li asker Travis King'in Kore'ler arasındaki ağır tahkimatlı sınırı geçerek Kuzey Kore'ye girmesinden bir yıldan kısa bir süre sonra gerçekleşti. Kuzey Kore daha sonra ABD'ye iade edilen King'i sınır dışı edeceğini açıklamıştı. King sonunda firarla suçlandı.

Rusya'nın, aralarında kurumsal güvenlik yöneticisi Paul Whelan ve Wall Street Journal muhabiri Evan Gershkovich'in de bulunduğu bir dizi Amerikalıyı hapishanelerinde tuttuğu biliniyor, ABD hükümeti her ikisini de haksız yere tutuklu olarak tanımladı ve serbest bırakılmaları için müzakere etmeye çalışıyor.

Gözaltına alınan diğer kişiler arasında yıllardır Rusya'da yaşayan ve geçen yıl uyuşturucuyla ilgili suçlamalarla tutuklanan müzisyen Travis Leake, Moskova'da öğretmenlik yapan ve yine uyuşturucu suçlamasıyla 14 yıl hapse mahkum edilen Marc Fogel ve çifte vatandaş Alsu Kurmasheva ve Ksenia Khavana da bulunuyor.


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