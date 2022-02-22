Amerika'yı karıştıran ayı: Onlarca telefon...
Kaliforniya'da bir ayı 28 evden yiyecek çaldı, 152 şikayet telefonu geldi
ABD'nin Kaliforniya eyaletinde bir ayının 28 ayrı evden yiyecek çaldığı bildirildi.
152 şikayet telefonu
Kaliforniya'nın vahşi yaşam ajansı, Tahoe bölgesinde Tank Hank diye bilinen yaklaşık 225 kiloluk bir ayının 28 eve girdiği ve bölge polisinin ayı hakkında 152 şikayet telefonu aldığı bilgisini paylaştı.
Kaliforniya Balık ve Yaban Hayatı Departmanı da bölgedeki evlere girmeyi alışkanlık haline getiren ayının zamanla insanlardan korkma dürtüsünü yitirdiğini, onları yiyecek bulma iç güdüsüyle eşleştirdiğine değindi.
Durumun yaklaşık 7 aydır sürdüğü, evlere dadanan ayı hakkında en son şikayetin hafta sonunda polise bildirildiği kaydedildi.
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