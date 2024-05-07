Amsterdam Üniversitesi’nde İsrail protestosu: 125 gözaltı

Hollanda’daki Amsterdam Üniversitesi’ndeki Filistin’e destek gösterilerine düzenlenen polis baskınında 125 kişi gözaltına alındı.

İHA
Yayınlanma: 07.05.2024 - 14:02
Amsterdam Üniversitesi’nde İsrail protestosu: 125 gözaltı
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ABD’deki üniversitelerde başlayan Gazze’ye destek eylemleri dünya çapında yayılıyor.

Hollanda’daki üniversitelere de sıçrayan protestolarda polis ve eylemciler arasında arbede yaşandı.

Hollanda polisi dün gece saatlerinde Amsterdam Üniversitesi’nde kurulan Filistin’e destek kampına baskın düzenledi.

Polis tarafından yapılan açıklamada, şiddet olaylarının yaşanması nedeniyle "düzeni yeniden sağlamak için" üniversiteye baskın düzenlendiği ve 125 kişinin gözaltına alındığı belirtildi. Polis eşliğinde kampüse giren iş makinesi, öğrencilerin oluşturduğu barikatları yıktı.

Polis ekipleri de göstericileri uzaklaştırmak için copla müdahale etti.

Olayda yaralanan olmazken, polisin müdahalesi öğrenciler tarafından büyük tepki topladı.

Amsterdam Üniversitesi ve Amsterdam Vrije Üniversitesi’ndeki dün başlayan gösterilerde öğrenciler, okul yönetimlerine İsrail ile olan ekonomik ve akademik iş birliklerini askıya almaları çağrısında bulundu.


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