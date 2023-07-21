Amsterdam’da büyük yolcu gemilerine yasak

Hollanda’nın başkenti Amsterdam’da, belediye meclisi büyük yolcu gemilerinin kentin merkezine demirlemesini yasakladı.

İHA
Yayınlanma: 21.07.2023 - 10:32
Amsterdam’da büyük yolcu gemilerine yasak
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Hollanda’da hava kirliliği ve ziyaretçi sayısındaki artışla mücadelede yeni bir adım atıyor. Amsterdam Belediye meclisi aldığı kararla büyük yolcu gemilerinin kentin merkezine demirlemesini yasakladı.

Siyasetçiler, büyük yolcu gemilerinin kentin sürdürülebilir imajına uygun olmadığını savunurken, alınan kararla Amsterdam tren garı yakınlarındaki Ij Nehri kenarında bulunan yolcu gemisi limanının kapanması anlamına geliyor.

Belediye meclisi Mart ayında da aldığı kararla, İngiliz genç erkekleri bekarlığa veda partisi için Amsterdam’a gelmelerini konusunda uyarmıştı.


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