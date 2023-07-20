Sığınmacılar için 'yüzer hapishane' sosyal medyada gündem oldu

İngiltere İçişleri Bakanlığı tarafından mavnaya ilişkin yapılan açıklamada, "Otellerden ciddi anlamda daha ucuz" olduğu ve gıda, sağlık, güvenlik giderleri için günlük 20 bin sterlin (yaklaşık 700 bin TL) harcanacağı belirtildi.