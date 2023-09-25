Ana muhalefet liderliğini devraldı

Yayınlanma: 25.09.2023 - 16:35

Güncelleme: 25.09.2023 - 16:35

Kaselakis ve Çipras parlamentodaki özel ofiste bir araya geldi.

Çipras, dün yapılan ikinci tur başkanlık seçiminde birinci olarak parti liderliğini üstlenen Kaselakis'i tebrik etti.

Daha önce milletvekilliği veya bakanlık tecrübesi olmayan Kaselakis'i siyasetin zorlukları hakkında uyaran Çipras, "Yunan toplumu çok büyük zorluklar içinde. Birlik ve yoldaşlık ruhu içinde umut ve perspektif sağlamalıyız" dedi.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis de Kaselakis'i arayarak tebrik etti. Miçotakis, SYRIZA'nın yeni liderini yakın zamanda görüşmeye davet etti.

MODERN BiR AVRUPA ÜLKESİ OLMA SÖZÜ

Kaselakis, seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından yaptığı açıklamada, "SYRIZA bundan böyle kazanacaktır" dedi.

Kendisinin halkın sesi olduğunu belirten Kaselakis, "Yunanistan'ı, ilerici, modern bir Avrupa ülkesi yapalım" ifadesini kullandı.

Kaselakis, ilk yurt dışı seyahatini Güney Kıbrıs Rum yönetimine yapacağını duyurdu.

BASINDA "DEĞİŞİM" YORUMU

Ana muhalefet partisindeki lider değişimi bugün Yunan gazetelerinin manşetlerinde yer aldı.

Ta Nea gazetesi, "Sol için sayfa değişti" ifadesini manşetine taşırken, Kaselakis'in "Ben fenomen değilim, saygı duyduğum ve değer verdiğim bir toplumun sesiyim. Asla ihanet etmeyeceğim" sözlerine yer verdi.

SYRIZA yanlısı Avgi gazetesi, manşetten verdiği haberinde, Kaselakis'in "Değişim getirecek büyük bir demokratik siyasi oluşum olalım. SYRIZA burada, burada olmaya devam edecek ve kazanacak" sözlerine dikkati çekti.

EFSYN gazetesi ise manşetinde "Umut endişeye dönüşmesin" ifadesini kullandı. SYRIZA için yeni bir dönemin başladığını belirten gazete, partinin yarını için çok sayıda soru işareti olduğunu ifade etti.

SYRIZA'DAKİ DEĞİŞİME ELEŞTİRİ

Kaselakis'in siyaset tecrübesinin bulunmaması ve partide yeni olmasının, SYRIZA'nın sol ideolojisine zarar vereceği ve parti içi bölünmeye sebep olabileceği yorumları da Yunan basınında yer aldı.

Eleftheros Typos gazetesi "SYRIZA İki Parti" başlığıyla verdiği manşet haberinde, Kaselakis'in parti liderliğine seçilmesinin, parti içerisinde bölünmeye neden olabileceği değerlendirmesinde bulundu. Kaselakis'in açıklamalarında siyasi konulardan bahsetmediğini belirten gazete, "Sanki Eurovision'u kazandı" yorumunu yaptı.

SYRIZA'nın Avrupa Parlamentosu milletvekili Stelyos Kuloğlu da OPEN TV'ye yaptığı açıklamada, siyasi geçmişi olmayan Kaselakis'in ana muhalefet lideri oluşu için "Bu, tüm dünyada Siyaset Bilimi fakültelerinde ders olarak anlatılmalıdır. İlk kez oldu ve bence bir daha olmaz. Bu oldu çünkü SYRIZA'da kriz ve ideolojide yozlaştırıcı bir eğilim vardı" dedi.

Kuloğlu, SYRIZA'nın artık sol bir parti kabul edilemeyeceğini belirterek "SYRIZA rock grubundan hafif pop grubuna dönüştü" diye konuştu.

KASELAKİS SEÇİMİ İKİNCİ TURDA KAZANMIŞTI

Dün yapılan ikinci tur seçimlerde eski Çalışma Bakanı Efi Aşçioğlu ile liderlik yarışına giren Kaselakis, seçimi kazanarak partinin Çipras'tan sonraki yeni başkanı olmuştu.

Daha önce milletvekilliği veya bakanlık görevinde bulunmayan Kaselakis, SYRIZA ile 2021'de tanışmıştı.

Kaselakis, SYRIZA'yı 2015'te iktidara taşıyan eski SYRIZA lideri Aleksis Çipras'ın davetiyle Mayıs ve Haziran 2023 genel seçimlerinde milletvekili adayı olmuş ancak parlamentoya girmeye hak kazanamamıştı.

Matematikteki üstün başarısı dolayısıyla tam burslu öğrenci olarak 14 yaşında ABD'ye göç eden, finans, ekonomi eğitimi alan 35 yaşındaki Kaselakis bir süre Goldman Sachs'ta çalışmış ve ardından deniz taşımacılığı alanında kendi firmasını kurmuştu.

ÇİPRAS 2023 GENEL SEÇİMLERİNDEKİ BAŞARISIZLIK NEDENİYLE LİDERLİKTEN ÇEKİLMİŞTİ

Çipras, 25 Haziran'daki genel seçimlerin ardından partinin değişime ihtiyaç duyduğunu belirterek yapılacak parti başkanlığına aday olmayacağını açıklamıştı.

Parti liderliğini 34 yaşında üstlenen Çipras, genel seçim sonuçlarının SYRIZA'ya, ana muhalefeti üstlenmek ve değişime gitmek olmak üzere iki görev yüklediğini ifade etmişti.

SYRIZA'NIN DÜŞÜŞÜ

Temmuz 2019 genel seçiminde yüzde 31,53 oyla ana muhalefete yerleşen SYRIZA, her ne kadar ana muhalefetteki yerini korusa da oy oranında önemli düşüş kaydetmişti.

SYRIZA'nın, Mayıs 2023 genel seçimlerinde yüzde 20,07 olan oy oranı 25 Haziran'daki sonuçlarla yüzde 18'in altına düşmüştü.