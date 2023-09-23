Yunan siyasetçinin KKTC gafı ülkede tartışma yarattı

Yayınlanma: 23.09.2023 - 15:08

Güncelleme: 23.09.2023 - 15:09

Yunanistan'da ana muhalefet partisi Radikal Sol Koalisyon'un (SYRIZA) liderliği için yarışan Stefanos Kaselakis, başkent Atina'nın 4 kilometre batısında yer alan Egaleo şehrinde dün yaptığı basın toplantısında, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'ndaki (BMGK) konuşmasına değindi.

Erdoğan, BMGK'deki açıklamasında "Uluslararası toplumu, KKTC'nin bağımsızlığını tanımaya, bu ülkeyle diplomatik, siyasi ve ekonomik bağlar kurmaya davet ediyoruz" demişti.

Independent Türkçe'nin aktardığına göre, Kaselakis ise Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in bu talebe karşı sessiz kalmasını eleştirerek, "Miçotakis'in Erdoğan'ın Kıbrıs'taki devletçiğini, yani adanın kuzey kısmını tanıma davetine tepki göstermemesi kabul edilemez" dedi.

Fakat 35 yaşındaki Kaselakis, toplantıdaki bir gazetecinin "devletçik" kelimesine dikkat çekmesi üzerine açıklamasını hemen düzelterek "sözümona devlet" ifadesini kullandı.

Parti liderliği yarışında Kaselakis'e karşı mücadele eden Efi Ahçioğlu ise bunun kabul edilemez bir hata olduğunu belirterek, "Çok ciddi bir yanlış yaptı. Dış politikamızın en kritik konularından biri hakkındaki cehaletini ortaya koydu. Bu bizi endişelendirmelidir" dedi.

Kaselakis, bugün Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, yoğun kampanya döneminde "yorgun ve uykusuz" kaldığını söyleyerek bu nedenle yanlış bir ifade kullandığını savundu.

SYRIZA

SYRIZA, hazirandaki seçimlerde Miçotakis'in partisi Yeni Demokrasi karşısında ağır yenilgiye uğrayınca, Aleksis Çipras parti liderliğinden istifa etmişti.

Partinin genel başkanlığı için 17 Eylül'de yapılan seçimlerde Kaselakis yüzde 45,4, Ahçioğlu ise yüzde 36,2 oy almıştı. Diğer adaylardan Öklid Çakalatos yüzde 8,8 ve Nikos Papas yüzde 8,7 oy alırken, Stefanos Cumakas ise yüzde 2'nin altında kalmıştı.

Hiçbir adayın parti lideri olmak için yeterli çoğunluğa ulaşamadığı seçimlerde Kaselakis ve Ahçioğlu, pazar günü yapılacak ikinci turda tekrar yarışacak.

38 yaşındaki Ahçioğlu, Kasım 2016-Temmuz 2019 döneminde Çipras hükümetinde Çalışma Bakanı olarak görev yapmıştı.

Matematikteki üstün başarısı dolayısıyla burs kazanarak 14 yaşında ABD'ye giden Kaselakis ise finans eğitimi aldıktan sonra bankacılık devi Goldman Sachs'ta çalışmış, ardından kendi deniz taşımacılığı firmasını kurmuştu.