Anadolujet uçağının kabinini duman kapladı: Acil iniş yaptı!
Тürk Hava Yolları'nın alt markası Anadolujet'e ait uçağın kabinini duman kaplayınca pilotlar acil iniş kararı aldı. Kalkış yaptığı meydana geri dönen uçağı acil durum ekipleri karşıladı.
TK7919 sefer sayılı uçuşu yapmak üzere Hamburg'tan havalanan Anadolujet uçağını mutfak olarak bilinen (galley) kısmında dumanlar çıkmaya başladı. Duman nedeniyle yolcular arasında kısa süreli panik yaşanırken, kabin ekibi yolcuları sakinleştirmeye çalıştı. Kabinin dumanla kaplanmasından sonra kokpit ekibi acil iniş kararı aldı.
TC-JHE kuyruk tescilli uçak yaklaşık 35 dakika sonra kalkış yaptığı Hamburg Havalimanı'na güvenli bir şekilde teker koydu. Uçağı iniş sonrası acil durum ekipleri karşılarken, Hamburg Havalimanı yetkilileri Boeing 737-800 tipi uçakta toplam 194 kişi bulunduğunu açıkladı.
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