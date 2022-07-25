Financial Times, Türkiye’nin Suriye operasyonunu analiz etti: Türkiye’nin Suriye’deki büyük planı ne?

25 Temmuz 2022 Pazartesi, 19:00

İngiliz Financial Times (FT) gazetesi; ABD, Rusya, ve İran’ın, bölgede asker bulundurmalarından dolayı Türkiye’nin olası operasyonuna karşı çıktıklarını, operasyon ihtimalinin zayıf olduğunu, ancak Suriye’nin kuzeyinde tansiyonun gün geçtikçe arttığını belirtti.

Gazete ayrıca, Erdoğan'ın azalan popülaritesi nedeniyle muhalefetin seçimlerden zaferle çıkması halinde, Esad yönetimiyle ilişkileri yeniden tesis etmekten yana olan partilerin iktidara gelebileceğini, bu ihtimal gerçekleşirse, Suriye'nin kuzeyindeki statükonun değişebileceğini yazdı.

"OSMANLI'DAN BERİ EN GENİŞ ÇAPLI OPERASYON"

Gazete; Türkiye’nin son dönemde Suriye’nin kuzeyinde düzenlediği sınır ötesi operasyonların, Osmanlı İmparatorluğu'nun dağılmasından beri "Türklerin ülke dışındaki en geniş çaplı adımı" olduğunu ifade etti. AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın operasyon sinyali vermesiyle bu adımın daha da ileri gideceğini öne sürdü.

Türkiye’nin gerçekleştirdiği sınır ötesi operasyonlar ile Suriye’nin kuzeyini şekillendirdiğini belirten FT, bölgede yaşayan 2 milyon Suriyelinin güvenliğinden, eğitiminden, sağlığından, gümrük ve din hizmetlerinden Türk çalışanların sorumlu olduğunu aktardı.

"GÖÇMENLER ERDOĞAN'IN POPÜLARİTESİNİ ZEDELEDİ"

Öte yandan, Türkiye’ye kaçan 3,7 milyon Suriyeli göçmenin, Erdoğan’ın popülaritesini yitirmesine sebep olduğunun altını çizen FT, Erdoğan'ın, gelecek yıl yapılacak olan seçimi biraz olsun garantiye almak için Türkiye’de bulunan göçmenleri geri dönmeye teşvik ettiğini söyledi.

2016 yılında Halep’te yaşayan, ancak şu anda Türkiye’nin kontrolündeki bir bölgede yaşayan 26 yaşındaki Esma FT'ye demecinde, "Türkiye'nin kendi çıkarları için burada olduğunu herkes biliyor. Ancak Türkiye bizim için tek seçenek, geri çekilirlerse Rusya ve Esad gelir" dedi.

ABD'nin eski Türkiye ve Suriye Büyükelçisi James Jeffrey FT'ye demecinde, Rusya'nın da bölgedeki varlığını korumak istediğini, “Rusya için Suriye büyük bir başarı, bunu riske atmak istemezler” sözleriyle özetlerken, ABD'nin kısa vadede Suriye'den ayrılmak gibi bir niyeti olmadığını ifade etti.